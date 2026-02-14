Se fac înscrieri la Crosul pentru viață: Vor fi ajutate Centrele ROUA

Organizatorii Crosului pentru viață fac înscrieri pentru unul dintre principalele evenimente ale lunii martie, dedicată vieții. Banii strânși în urma evenimentului vor fi utilizați pentru ajutorare Centrelor ROUA.

Manifestarea va avea loc în data de 14 martie în Parcul IOR din Capitală și se adresează copiilor, cu vârsta între 3 și 14 ani, familiilor și tuturor celor dornici să susțină viața.

Crosul se desfășoară pe distanțe de 3 și 11 kilometri, iar competiția dedicată copiilor va avea loc pe o distanță mai scurtă, în funcție de vârstă.

Potrivit organizatorilor, traseul curselor pentru adulți este același ca în ultimii ani. Cele două curse, pornesc din fața scenei și constau în 3 ture (la 11 km) și o tură (la 3km) de parc, cu sosire la linia de start.

Înscrierile se fac pe baza achitării unei taxe, în funcție de categorie, în cuantumul căreia este cuprins kitul pentru cros. Primii clasați vor primii premii în bani.

„Vă așteptăm cu drag să alergăm împreună și să contribuim la salvarea unor bebeluși, împreună cu mamele lor, care au mare nevoie de sprijin”, este invitația organizatorilor.

Crosul pentru viață este organizat de Centrele Roua, în colaborare cu „Pegas Triatlon Club”. Modalitatea de înscriere și mai multe detalii despre eveniment se regăsesc aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro