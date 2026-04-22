Continuă lucrările la mozaicul Catedralei Naționale și la paraclisul de la demisolul acesteia

Lucrările continuă la Catedrala Națională: în timp ce în pronaos se lucrează la pictura în mozaic, la demisol a început amenajarea paraclisului cu hramurile „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț” și „Sf. Cuv. Daniil Sihastrul”.

Lucrările de la demisol vizează realizarea căilor de evacuare și a instalațiilor electrice și de aerisire, precum și pregătirea pereților interiori pentru realizarea picturii în tehnica de frescă al secco.

„Paraclisul este într-o stare incipientă de amenajare pentru că nu avem decât pereții decofrați de când i-am betonat în 2013-14 și acum încercăm să facem și finisaje, și instalații, și pregătirea pentru pictură”, a explicat, pentru Trinitas TV, Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Monumente și construcții bisericești și coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională.

„Avem discuții foarte aplicate cu pictorii ofertanți, ca să pregătim suportul pe perete și să poată să înceapă cât de curând pictura acolo unde nu avem instalații de montat.”

Până spre toamnă, când este planificată darea în folosință a paraclisului de la demisol, mai trebuie amenajate tavanele acestuia, căile de evacuare, presurizarea caselor de scară și alte lucrări necesare pentru obținerea avizului de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Pictura în mozaic de la cota zero

În paralel cu aceste lucrări, la cota 0 a Catedralei Naționale continuă lucrările de pictură.

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Monumente și construcții bisericești:

„Mai montăm 1400 și ceva de metri pătrați de pictură care fusese pregătită de pictorii noștri înainte de momentul sfințirii din octombrie 2025”, a explicat Părintele Consilier Patriarhal Coordonator Nicolae Crîngașu.

Este vorba de așa-zisa montare pe hârtie, care trebuie pusă pe perete într-un timp cât mai scurt, pentru ca hârtia să nu se deterioreze.

„În plus, în funcție de bugetul pe care îl vom avea, sperăm să continuăm și lucrările de instalații la cota 0”, a adăugat Părintele Nicolae Crîngașu, care coordonează lucrările de construire a Catedralei Naționale.

Ce scene vorfi în pronaos și cafas

„Vom începe lucrul la Adormirea Maicii Domnului și la Nașterea Maicii Domnului, pe pereții de nord și de sud din pronaos, iar ulterior sperăm să putem demara lucrările la peretele de vest, care va avea reprezentate cele șapte Sinoade Ecumenice, tablourile votive, dar și cafasul, unde sperăm să avem o iconografie unde va fi reprezentată Duminica Tuturor Sfinților, Geneza și Scara Virtuților a Sf. Ion Scărarul”, a explicat pictorul bisericesc Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională.

Chiar dacă edificiul este închis pentru lucrări, pelerinii și turiștii sunt încurajați să admire Catedrala Națională de pe esplanada din fața ei și să viziteze magazinele de suveniruri și obiecte religioase deschise zilnic în fața catedralei, în intervalul orar 10:00-18:00.

Paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale, unde va fi oficiată zilnic Sf. Liturghie, este situat la cota -11 și are o suprafață egală cu cea a Catedralei de la Timișoara. Se planifică inaugurarea lui în august 2026.

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Foto credit: Daniel Codrescu