Vești despre lucrările de la Catedrala Națională: Paraclisul de la subsol ar putea fi inaugurat la vară

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, și Daniel Codrescu, pictor bisericesc, au oferit marți noi detalii despre lucrările care se fac la Catedrala Națională din această perioadă. Se dorește ca paraclisul de la subsol să fie inaugurat în august.

Părintele Nicolae Crîngașu, coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională, a precizat pentru Radio Trinitas că se lucrează intens la instalațiile și finisajele paraclisului de la subsolul edificiului, lăcaș de rugăciune care va fi pus sub ocrotirea Sf. Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit, și a Sf. Daniil Sihastrul.

Lucrări la Paraclisul „Sf. Ioan Iacob de la Neamț”

„Nu avem decât pereții decofrați, de când i-am betonat, în anii 2013-2014”, a explicat Părintele Nicolae Crîngașu despre paraclisul de la subsol.

Paraclisul este situat la cota -11 și urmează aplicarea suportului pentru pictură pe pereți și placarea verticală cu marmură a părții de jos a pereților. Pictura va fi realizată în tehnica de frescă a secco. De asemenea, se va lucra la pardoseală atât cât va permite bugetul.

Coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională a mai menționat necesitatea realizării căilor de evacuare și a instalațiilor necesare pentru a primi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov autorizația de funcționare a paraclisului.

Paraclisul are suprafața cât a Catedralei din Timișoara și se dorește inaugurarea lui în luna august.

Continuă pictura în mozaic la cota zero

În ceea ce privește lucrările de la nivelul principal, cota zero a Catedralei, Părintele Nicolae Crîngașu a precizat: „Încercăm acum să mai montăm peste 1.400 de metri pătrați de pictură”.

„Nu știm dacă vom avea marea bucurie să găsim resurse financiare și pentru pardoseală și încălzirea din pardoseală de la cota zero”, a mai spus coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională.

„Ne propunem să terminăm întâi lucrările de sus în jos, adică de pe pereți, tavane și ultima să fie pardoseala, pentru că montarea schelei pentru lucrările de pe pereți, de la înălțime, poate să afecteze pardoseala finită.”

Pictorul bisericesc Daniel Codrescu, cel care coordonează lucrările de pictură de la Catedrala Națională, a oferit și el detalii despre lucrări. El a precizat că echipa a reușit să finalizeze Veșmântarul din spatele altarului, un spațiu destul de amplu, decorat cu reprezentări de sfinți ierarhi.

„În momentul acesta lucrăm la pilastrul peretelui de nord, dintre naos și pronaos, unde încercăm să finalizăm zilele acestea montajul mozaicului, urmând să ne mutăm până la Paște”, a spus pictorul bisericesc.

„Sperăm să avansăm destul de mult și cu pilastrul sudic, unde sunt reprezentați, în general, sfinții martiri, dar și sfinții cuvioși, cum sunt cei mai importanți sfinții români, Sf. Cuv. Paraschiva și Sfântul Dimitrie cel Nou de la Basarabi, care va fi pe pilastrul de sud, precum și cei doi arhangheli, Mihail și Gavriil, care sunt ca un fel de străjeri care apără intrarea în naosul bisericii.”

Pe partea de sud a pronaosului sunt reprezentate în principal sfinte, iar pe peretele de nord vor fi doctori fără de arginți și sfinți mucenici.

Ce scene vor fi pe peretele vestic

„În continuarea lucrărilor, după perioada pascală, vom începe lucrul la Adormirea Maicii Domnului și la Nașterea Maicii Domnului, pe pereții de nord și de sud”, a mai explicat Daniel Codrescu.

„Ulterior, sperăm să putem demara lucrările la peretele de vest, care va avea reprezentate cele șapte Sinoade Ecumenice, tablourile votive, dar și cafasul, unde sperăm să avem o iconografie pe care s-o aprobe Părintele Patriarh Daniel cât mai curând: va fi reprezentată Duminica Tuturor Sfinților, Geneza și Scara Virtuților a Sf. Ioan Scărarul.”

Declarațiile au fost făcute cu prilejul inaugurării a două magazine de suvenire și obiecte religioase situate la intrarea în Catedrala Națională. Chiar dacă lucrările de la interior nu vor permite decât vizitarea esplanadei din fața edificiului, pelerinii sunt invitați să treacă pe la Catedrală și să cumpere un suvenir pentru susținerea lucrărilor.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu