Un nou consulat onorific al României în Bulgaria, inaugurat la Ruse

România a inaugurat vineri un nou consulat onorific în orașul Ruse, al patrulea de acest fel din Bulgaria, după cele din Burgas, Silistra și Plovdiv, notează Agerpres.

Evenimentul marchează o nouă etapă în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări, a declarat ambasadoarea României la Sofia, Brândușa Predescu, prezentă la ceremonie.

„Acest nou consulat onorific reprezintă o expresie clară a dorinței și interesului sincer al statului român de a construi, extinde și îmbogăți relațiile deja foarte bune pe care România le are cu Bulgaria”, a spus ambasadoarea într-o declarație pentru agenția de presă Agerpres.

Noul consul onorific este Victor Gugușev, președintele Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț Bulgaro-Române și partener senior într-o firmă de avocatură, cu experiență în consultanță juridică transfrontalieră și fuziuni și achiziții internaționale, citat de agenția bulgară BTA. Circumscripția consulară va acoperi districtele Ruse, Plevna și Veliko Târnovo.

Un loc simbolic

Ambasadoarea României a subliniat caracterul simbolic al alegerii orașului Ruse pentru deschiderea consulatului.

„Aici, mai mult ca oriunde în Bulgaria, istoria română și bulgară se împletesc armonios. Avem un prezent comun și un viitor care ne va conecta și mai mult prin viitorul pod Giurgiu–Ruse, precum și prin cooperarea transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Danubius”, a afirmat Brândușa Predescu.

Ceremonia de inaugurare a reunit numeroși oficiali și reprezentanți ai mediului diplomatic și economic, printre care ambasadorul Bulgariei la București, Radko Vlaikov, primarul municipiului Ruse, Pencho Milkov, guvernatorul regional Dragomir Draganov și Liliana Ganceva, directoarea executivă a Asociației Euroregiunea Danubius.

În încheiere, ambasadoarea a transmis mulțumiri Guvernului bulgar și Ministerului bulgar al Afacerilor Externe pentru sprijinul acordat în deschiderea noului consulat, apreciind cooperarea „intensă și prietenoasă” dintre cele două state.

Foto credit: Ambasada României în Bulgaria

