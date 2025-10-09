Un monument dedicat regelui Carol I al României a fost inaugurat în Bulgaria

Un monument dedicat regelui Carol I al României a fost inaugurat recent în orașul Pordim din Bulgaria, în cadrul unei ceremonii la care au participat oficiali români și bulgari, potrivit Agerpres.

Evenimentul a avut loc la Muzeul „Majestatea Sa Regală Carol I” și a fost marcat printr-o slujbă de pomenire oficiată de preoți din ambele țări.

La manifestarea solemnă au participat președinta Adunării Naționale a Bulgariei, Natalia Kiselova, primarul orașului Pordim, Detelin Vassilev, și o delegație de parlamentari români condusă de deputatul Gabriel Florea.

Bustul regelui Carol I a fost donat de deputatul Gabriel Florea, membru al Grupului de prietenie Bulgaria–România din Camera Deputaților, care a inițiat proiectul împreună cu municipalitatea din Pordim.

Slujbă de pomenire pentru eroii români și bulgari

După inaugurare a fost oficiată o slujbă de pomenire în memoria regelui Carol I și a soldaților români și bulgari care au luptat pentru libertatea Plevnei și a Bulgariei în timpul Războiului de Independență.

„Împărtășim un prezent și un viitor comun cu cei mai apropiați vecini ai noștri. Acum aproape 150 de ani, voluntari ruși, români și bulgari au luptat cot la cot pentru libertatea noastră”, a declarat Natalia Kiselova.

„Prin monumentul dedicat lui Carol I, bulgarii vor afla mult mai multe despre rolul regelui român și al soldaților români în războiul nostru de eliberare”, a adăugat președinta Adunării Naționale a Bulgariei.

Locul unde istoria prinde viață

Muzeul „Majestatea Sa Regală Carol I” din Pordim a fost înființată în 1907 și păstrează amintirea participării României la Războiul Ruso-Turc între anii 1877–1878.

Clădirea a găzduit Cartierul General al Armatei Române în timpul șederii principelui Carol I la Pordim, în anul 1877, devenind astăzi un important simbol al legăturii istorice dintre România și Bulgaria.

Foto credit: Foto: BTA Photo