Anul Cultural România-Italia 2026 a debutat la Roma de Ziua Națională

Anul Cultural România-Italia 2026 a debutat oficial la Roma luni, de Ziua Națională a României, printr-un Concert de Gală susținut pe scena prestigioasă a Teatro dell’Opera di Roma.

În fața celor peste 1.200 de participanți au evoluat Orchestra Operei Naționale București dirijată de maestrul Daniel Jinga, soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan Pop.

Mesajul Ambasadoarei României

Evenimentul a fost deschis de Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, alături de Ministrul Culturii al României, András István Demeter, Ministrul Culturii al Republicii Italiene, Alessandro Giuli, și Președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, Federico Mollicone.

„Inaugurarea Anului Cultural România-Italia 2026 reprezintă începutul unui parcurs strategic menit să consolideze cultura ca fundament al dialogului nostru bilateral”, a declarat Ambasadoarea României.

„Românii din Italia sunt un pod viu între cele două țări și contribuie decisiv la imaginea României prin profesionalism, creativitate și responsabilitate civică.”

Întâlniri reale

În intervenția sa, ministrul român al culturii András István Demeter a subliniat că Anul Cultural România-Italia 2026 reprezintă primul proiect comun de acest fel din istoria celor două țări, consolidând o relație diplomatică și culturală de lungă durată.

Totodată, a arătat că programul se adresează atât italienilor care doresc să descopere România, cât și românilor care simt Italia ca pe a doua casă.

„În această seară, nu inaugurăm doar un program. Deschidem un an în care vrem ca România să fie prezentă în Italia nu prin sloganuri, ci prin întâlniri reale: în săli de concert, în muzee, în săli de cinema, în biblioteci, în universități, în spații publice, acolo unde oamenii vin nu să bifeze evenimente, ci să trăiască experiențe care îi schimbă, măcar puțin”, a subliniat oficialul român.

Caracterul special al relațiilor dintre România și Italia

Ministrul italian al culturii Alessandro Giuli a subliniat caracterul special al relațiilor dintre Italia și România și a evidențiat legăturile culturale și umane profunde dintre cele două națiuni, întărite de milioanele de italieni și români care trăiesc și lucrează împreună.

De asemenea, ministrul a adus un omagiu muncitorului român Octav Stroici, care și-a pierdut viața în incidentul care a implicat prăbușirea parțială a monumentului istoric Torre dei Conti din Roma, subliniind responsabilitatea de a garanta siguranța celor care protejează patrimoniul cultural.

Președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților Federico Mollicone a subliniat soliditatea și profunzimea legăturilor culturale care unesc Italia și România, evidențiind rolul strategic al diplomației culturale ca instrument de dialog, cooperare și valorizare a patrimoniului comun.

De asemenea, a subliniat rolul esențial al culturii în cadrul proiectului european și a adresat noilor generații invitația de a deveni protagonistele unui angajament reînnoit în construirea de punți ale cunoașterii, libertății și dezvoltării comune.

Despre Anul Cultural România-Italia 2026

Anul Cultural România-Italia 2026 se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și al Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Concertul de Gală din 1 decembrie a inaugurat un program amplu de manifestări culturale care se va desfășura în mai multe orașe din Italia, precum Roma, Milano, Florența, Palermo, Veneția, Bologna sau Napoli.

Programul a continuat miercuri cu un recital extraordinar susținut la Opera La Scala din Milano de soliști ai Operei Naționale București: soprana Iulia Isaev, baritonul Alexandru Constantin și pianista Liana Mareș.

Sursa foto: Facebook / Ambasada României în Italia