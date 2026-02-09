Liceenii din Caraș-Severin au participat, în număr mare, la conferințele „Tinerețe în Cuvânt”

Aproximativ 200 de liceeni au participat, săptămâna trecută, la cele două conferințe desfășurate la Oravița și Bozovici, în cadrul programului „Tinerețe în Cuvânt”, care le-a fost dedicat de către Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului în parteneriat cu ISJ Caraș-Severin și cu mai multe unități de învățământ din județ.

Prima conferință a avut loc, joi, la Oravița, în sala de festivități a Liceului Teoretic „General Dragalina” și a fost susținută de părintele Mihai Ciucur.

În auditoriu s-au aflat aproximativ 100 de elevi din clasele 9-12, alături de profesoara de religie Adina Blaj și clerici din Oravița.

A urmat conferința de vineri, găzduită de Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici. Părintele Mihai Ciucur a avut și aici un public numeros, format din aproximativ 100 de elevi și cadre didactice.

Soluții creștine la problemele actuale

Acesta le-a vorbit elevilor și profesorilor despre soluțiile creștine la problemele cu care se confruntă societatea modernă.

„Pornind de la pasaje biblice relevante, am încercat să ilustrez tinerilor soluțiile pe care Mântuitorul Hristos și apostolii le pun la dispoziție pentru gestionarea unor situații extrem de dureroase cu care se confruntă societatea contemporană, precum: violența, răutatea, bullyingul, adicțiile și lipsa de repere și de modele”.

„A fost, în esență, o transpunere în practică, în viața de zi cu zi a învățăturii de credință a Bisericii noastre, izvorâtă din Sfânta Scriptură”, a explicat pr. Mihai Ciucur.

Tot în contextul acestui proiect, pr. Mihai Ciucur a avut două întâlniri informale cu profesorii de religie din Protopopiatele Moldova Nouă și Băile Herculane, cărora le-a prezentat Agenda Catehetică 2026 și Agenda generală a Departamentului de Tineret pentru acest an.

Conferințele „Tinerețe în Cuvânt” fac parte din Agenda Catehetică 2026.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului

