O lume în prag de uitare: Conferință despre moștenirea siro-aramaică a creștinismului, la Academia Română

Conferința „O lume în prag de uitare: urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin”, dedicată uneia dintre cele mai vechi și influente tradiții ale creștinismului, va fi susținută joi la Aula Academiei Române.

Tema va fi prezentată de dr. Cătălin-Ștefan Popa și propune o incursiune în moștenirea spirituală, culturală și intelectuală a creștinismului de limbă siro-aramaică.

Evenimentul va fi moderat de academicianul Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, și va aduce în atenție rolul major pe care creștinismul siro-aramaic l-a avut în istoria culturală a Orientului creștin, acesta fiind întemeiat pe dialectul siro-aramaic de la Edessa (astăzi Șanlıurfa, în Turcia), limbă înrudită cu cea vorbită de Mântuitorul Iisus Hristos.

Creștinismul siro-aramaic

„Conferențiarul a remarcat faptul că în cadrul școlilor urbane și monahale s-a cultivat un atașament profund față de receptarea Scripturii în limba proprie acestui creștinism, ceea ce a stimulat realizarea unor traduceri și ediții biblice multiple, precum și copierea de lecționare”, a precizat Academia Română.

„În același timp s-au pus bazele traducerilor filosofiei grecești și a medicinei din limba greacă în siriacă, creștinismul siro-aramaic devenind o punte fundamentală între lumea elenistică târzie și cultura arabă islamică”, a adăugat sursa citată.

Aceste influențe și contribuții vor fi prezentate pe larg în cadrul conferinței, cu accent pe impactul pe care circulația manuscriselor siro-aramaice l-a avut în Europa în perioada modernă, atât în mediul academic, cât și în cel teologic.

Întâlnirea va avea loc începând cu ora 18:00 iar intrarea este liberă. Conferința poate fi urmărită în direct pe canalul Youtube al Academiei Române.

Cătălin Ștefan Popa

Dr. Cătălin-Ștefan Popa este istoric al religiilor și specialist în creștinismul din Orientul Mijlociu, cu o expertiză recunoscută internațional în studiul literaturii siriace și al tradițiilor creștine orientale.

Din anul 2025 este director general al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, iar în 2018 a fost distins cu Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române.

Conferința se înscrie în seria evenimentelor premergătoare Congresului Mondial de Studii Siriace și Conferinței de Studii Arabe Creștine, programate pentru prima dată în Europa de Est, la București, în august 2026.

Foto credit: Syriac Heritage Museum