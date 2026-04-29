Simpozion la Suceava: Mitropolitul Vladimir de Repta a fost evocat la un secol de la trecerea la Domnul

Mitropolitul Vladimir de Repta a fost evocat miercuri, la un secol de la trecerea la Domnul, în cadrul unui simpozion organizat la Suceava. Evenimentul a fost găzduit de Centrul Educațional „Dosoftei Mitropolitul”.

Manifestarea, intitulată „Un secol de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Vladimir de Repta. Repere istorice, culturale și eclesiale”, a reunit profesori, cercetători și cadre didactice din mai multe centre universitare din țară.

Lucrările au fost precedate de o slujbă de Te Deum oficiată în paraclisul Seminarului Teologic din Suceava.

Profilul spiritual și academic al mitropolitului

Părintele Ciprian Blaga, consilier eparhial în cadrul Sectorului cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, în care a subliniat profilul spiritual și academic al mitropolitului.

„A fost ierarhul, prin excelență, dedicat slujirii Preasfintei Treimi, format în rigoarea teologică a școlii de la Cernauți și a universităților apusene, asumându-și încă din anii tinereții chemarea de a sluji Biserica”.

„A fost un neobosit slujitor al altarului și al catedrei, împlinindu-și vocația de cadru didactic, predând disciplina Studiului Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernauți, unde timp de peste două decenii a format generații de teologi”, a mai precizat Înaltpreasfinția Sa în mesaj.

Lucrările simpozionului

În cadrul sesiunilor de comunicări, participanții au analizat rolul Mitropolitului Vladimir de Repta în consolidarea vieții bisericești din Bucovina, precum și contribuția sa la dezvoltarea culturală și identitară a spațiului românesc.

Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a explicat că rolul mitropolitului a fost „un punct de echilibru” într-o perioadă dificilă, prin care „a îmbinat rigoarea academică de profesor universitar cu sfințenia ierarhului și cu diplomația omului politic”.

Directorul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, părintele arhidiacon Bogdan Hrișcă, a evidențiat personalitatea complexă a ierarhului.

„Ne-am amintit de omul de cultură, diplomatul, cercetătorul erudit, profesorul și, nu în ultimul rând, teologul profund și păstorul devotat, Mitropolitul Vladimir de Repta”, a declarat părintele arhidiacon pentru Trinitas TV.

Lucrările au inclus și o sesiune dedicată elevilor insituției de învățământ. La finalul evenimentului a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru Mitropolitul Vladimir de Repta.

Mitropolitul Vladimir de Repta

Mitropolitul Vladimir de Repta s-a născut în data de 25 decembrie 1841, în localitatea Bănila pe Ceremuș (azi în Ucraina). A urmat studiile la Cernăuți, iar ulterior și-a desăvârșit formarea teologică în centre universitare europene precum Viena, Bonn, München și Zürich.

Revenit în Bucovina, a activat ca profesor, predând în special studiul Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Activitatea sa academică a fost recunoscută prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, iar în 1899 a fost ales episcop titular de Rădăuți. În anul 1885 a intrat în monahism la Mănăstirea Sucevița.

În 1902, a fost întronizat Arhiepiscop al Cernăuților și Mitropolit al Bucovinei și Dalmației. În această calitate, s-a remarcat prin rigoare administrativă și disciplină în rândul clerului, dar și printr-o activitate culturală intensă, implicându-se în promovarea culturii românești în Bucovina.

Mitropolitul Vladimir de Repta a avut un rol important în contextul istoric al anului 1918, când a binecuvântat unirea Bucovinei cu România. A trecut la Domnul în data de 24 aprilie 1926, la vârsta de 85 de ani.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților