Campanie națională la Crucea Roșie: Peste 5.000 de persoane au beneficiat de testări gratuite ale glicemiei

Crucea Roșie Română a organizat campania națională „Maratonul Sănătății – Prevenția salvează vieți”, prin care peste 5.000 de persoane au beneficiat de testări gratuite ale glicemiei.

Inițiativa, derulată la începutul lunii aprilie, a avut ca obiectiv apropierea serviciilor de prevenție de populație și încurajarea unei mai mari responsabilități față de propria sănătate.

Datele colectate au evidențiat o incidență ridicată a valorilor glicemice în afara limitelor normale, în paralel cu o frecvență crescută a excesului ponderal în rândul participanților. Toate persoanele cu valori modificate au fost îndrumate către investigații suplimentare, iar participanții au primit recomandări privind adoptarea unui stil de viață sănătos.

„Diabetul este una dintre pandemiile tăcute ale lumii de azi. Nu face zgomot, nu apare peste noapte, dar schimbă vieți și afectează familii”, a declarat directorul general al Crucii Roșii Române, Adrian Halpert, pentru Agerpres.

Organizația are rolul de a aduce prevenția mai aproape de oameni, „să informeze, să încurajeze testarea și să îndrume persoanele aflate la risc către specialiști”.

Campania s-a desfășurat simultan în toate județele țării, prin zeci de puncte de testare amenajate în spații publice. Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății și s-a înscris în calendarul manifestărilor dedicate aniversării a 150 de ani de activitate a Crucii Roșii Române.

