Peste 700 de persoane au participat la un concert comemorativ în Viena dedicat victimelor genocidului armean

Peste 700 de persoane au participat la un concert comemorativ organizat în Viena, la Catedrala „Sfântul Ștefan” din Viena, dedicat memoriei victimelor genocidului armean.

Evenimentul a avut loc în data de 24 aprilie, fiind organizat de Biserica Apostolică Armeană din Austria, cu prilejul împlinirii a 111 ani de la genocidul armean.

La manifestare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților austriece, membri ai Parlamentului austriac, diplomați, clerici din diferite confesiuni și membri ai comunității armene. Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a fost reprezentată de părintele Nicolae Dura, vicarul Comunității Ortodoxe Române din Austria.

Programul a inclus concertul „Prayer Wheel”, semnat de compozitorul armeno-austriac Karen Asatryan, interpretat de Corul Filarmonicii din Viena și de elevi ai Salzburg Music Gymnasium. Lucrarea, cu influențe de jazz și muzică religioasă, a exprimat simbolic suferința colectivă a poporului armean și speranța în Dumnezeu.

Discursurile de deschidere au fost susținute de Episcopul armean din Austria, Tiran Petrosyan, Arhiepiscopul Mitropolit Romano-Catolic al Vienei, Josef Grünwidl, și Ambasadorul Armeniei în Austria, Andranik Hovhannisyan.

Simbol al unității împotriva genocidului

În intervenția sa, ambasadorul a amintit că „aproximativ 1,5 milioane de armeni au fost uciși doar pentru identitatea lor” și a mulțumit statelor care au oferit refugiu supraviețuitorilor. Totodată, a subliniat că participarea numeroasă la eveniment este „un simbol al unității împotriva genocidului și al solidarității în păstrarea memoriei istorice”.

„Comemorarea Genocidului armean înseamnă apărarea adevărului împotriva negării și nedreptății, deoarece uitarea nu reprezintă doar o pierdere a trecutului, ci și un potențial de repetare a aceluiași rău”, a transmis Episcopia armeană din Austria pe pagina oficială de Facebook.

În aceeași zi, delegația armeană a depus coroane de flori la monumentul scriitorului Franz Werfel din Viena, iar evenimente comemorative au avut loc și în Bratislava, la monumentul dedicat victimelor genocidului armean.

Genocidul armean, petrecut între anii 1915–1918 în Imperiul Otoman, a dus la moartea a aproximativ 1,5 milioane de armeni și este comemorat anual, în data de 24 aprilie, în Armenia și în comunitățile armene din diaspora.

Foto credit: Ambasada Armeniei în Austria și Slovacia