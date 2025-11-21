„Iașiul devine un pol internațional pentru studiile despre creștinismul oriental”, a afirmat un istoric american

„Iașiul devine un pol internațional pentru studiile despre creștinismul oriental”, a afirmat pentru Basilica.ro profesorul american David A. Michelson, care a susținut miercuri o conferință de specialitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

David A. Michelson este conferențiar de Istoria creștinismului la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Statele Unite ale Americii. Și-a obținut doctoratul la Universitatea Princeton, sub coordonarea lui Peter Brown. Este un cercetător specializat în creștinismul siriac și în tradiția monahismului răsăritean, dar coordonează și mai multe proiecte digitale pentru conservarea și studierea manuscriselor siriace.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan și a avut tema „De la cuvânt la contemplație: lectura duhovnicească în mănăstirile Bisericii Siro-Orientale (400–700 d.Hr.). Putem vorbi de o lectio divina siriacă?”.

Scopul conferinței a urmărit să aducă în atenție una dintre cele mai puțin cunoscute, dar relevante, tradiții ale spiritualității creștine răsăritene.

Părintele Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie din Iași, a subliniat actualitatea cercetării siriace în România și interesul crescând al mediului teologic pentru descoperirea tradițiilor creștinismului oriental.

Spiritualitatea siriacă

David A. Michelson a explicat de ce monahii siro-orientali au fost mult timp ignorați de istoriografia occidentală, deși au dezvoltat, în paralel cu monahismul bizantin și latin, o sofisticată practică a lecturii contemplative a Scripturii.

Profesorul american a prezentat fragmente din opere siriace din secolele IV–VI și a analizat contribuțiile unor figuri precum Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Isaac Sirul, Dadīșo din Qatar sau Iosif Hazzaya, arătând cum lectura duhovnicească a influențat spiritualitatea creștină de la Mesopotamia până în Etiopia și chiar spațiul românesc medieval.

„Am fost încântat să observ că Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași face parte din această dezvoltare a cercetării despre creștinismul siriac prin activitatea asistentului Andrei Macar și prin studenții care au pus întrebări istorice profunde”, a precizat profesorul Michelson.

Un punct de întâlnire pentru cercetători

David A. Michelson a evidențiat rolul tot mai important al României în cercetarea creștinismului siriac și dinamismul mediului academic ieșean: „Am putut vedea cât de mult a crescut nivelul studiilor de specialitate. Iașiul este un loc vibrant, un punct de întâlnire pentru cercetătorii interesați de credința creștină”.

Profesorul american a explicat că această evoluție se vede atât în activitatea instituțiilor academice, cât și în interesul noilor generații de cercetători. Profesorul a remarcat în mod special activitatea Centrului de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul”.

„Am urmărit pe viu cum se pregătesc ediții și traduceri din manuscrise bizantine”, a relatat profesorul.

Cercetătorul american a apreciat rolul Editurii Doxologia, despre care a spus că „leagă constant cea mai bună cercetare internațională de cititorii români”, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o contribuție esențială la accesibilizarea studiilor avansate.

Conferința de la Iași a făcut parte dintr-o serie de prelegeri susținute de profesorul Michelson în România, care a conferențiat marți și la Academia Română, unde a prezentat proiectul internațional de digitizare a manuscriselor siriace.

Sursă foto: Andrei Macar