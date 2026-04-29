Coordonatorii Nepsis din Europa Occidentală s-au reunit la Dublin: Soluții pentru implicarea tinerilor în viața Bisericii

Coordonatorii organizațiilor Nepsis din mai multe țări din Europa Occidentală s-au reunit la Dublin, în cadrul unui colocviu dedicat identificării unor soluții concrete pentru implicarea tinerilor în viața Bisericii.

Întâlnirea s-a desfășurat la Centrul Eparhial din Dublin, în perioada 24–26 aprilie, și a reunit reprezentanți ai filialelor din Marea Britanie, Olanda, Elveția, Belgia, Italia și Irlanda.

Programul colocviului a inclus sesiuni de formare susținute de pr. Ioan Emanuil Cojocariu, responsabil media al Departamentului de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, și Alin Dezso, manager de comunicare la „Gașca Zurli”, care au abordat tema prezenței active în social media și a utilizării acesteia ca instrument de misiune în rândul tinerilor.

Participanții au primit recomandări concrete privind realizarea conținutului online, organizarea mesajelor și frecvența postărilor.

Consolidarea colabrării între tineri

Prezent la Sfânta Liturghie de sâmbătă, Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei i-a îndemnat pe tinerii români din Diaspora să continue lucrarea lor în ciuda dezamăgirilor, piedicilor sau a întrebărilor la care nu găsesc răspuns.

Coordonatorul media Nepsis Irlanda, Rebeca, a subliniat importanța întâlnirii pentru consolidarea colaborării între filiale și schimbul de experiență.

„A fost o experiență care mi-a permis să văd ce înseamnă asociația Nepsis la nivel de Mitropolie. Suntem o echipă mare, extinsă, în care putem să învățăm din experiențele, greșelile, reușitele, informațiile și resursele căpătate de-a lungul anilor”.

Nepsis este numele generic al asociațiilor și grupărilor de tineret din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Este un cuvânt care provine din limba greacă și înseamnă „trezvie” sau „a fi treaz”.

Foto credit: Episcopia Italiei