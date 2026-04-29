Drama deportărilor în Siberia, adusă pe scenă într-un turneu de teatru în Italia

Spectacolul „Dosarele Siberiei”, montat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, aduce în fața publicului din Italia drama deportărilor românilor basarabeni în Siberia.

Regizată de Petru Hadârcă, piesa de teatru a fost deja prezentată marți în Bologna și va fi prezentată la Roma joi, la Teatro Parioli-Costanzo, și la Mestre – Veneția duminică, la Teatro Toniolo.

Turneul este organizat în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ambasada Republicii Moldova în Italia și Institutul Cultural Român, prin Accademia di Romania a Roma și Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.

Piesa de teatru, cu o durată de aproximativ două ore, este susținută în limba română, cu subtitrare în italiană, și include mai multe momente muzicale, interpretate de artista Diana Decuseară. Spectacolul este recomandat publicului de peste 14 ani.

Dosarele Siberiei

„Dosarele Siberiei” este un spectacol-document care aduce în prim-plan drama românilor basarabeni persecutați de regimul sovietic prin deportări, foamete organizată și încarcerări în lagărele Gulag. Montarea se bazează pe mărturii reale, între care cele ale Margaretei Cemârtan-Spânu, deportată în 1949, și ale lui Ion Moraru, condamnat politic în 1950.

Regizorul explică în descrierea piesei de teatru faptul că proiectul a fost pregătit timp de peste un deceniu, pornind de la lectura volumului „Arhipelagul Gulag” de Aleksandr Soljenițîn și continuând cu documente de arhivă și memorii ale supraviețuitorilor.

Spectacolul evidențiază dimensiunea umană a tragediei, dincolo de statistici: „Cifrele victimelor sunt impresionante, dar ele rămân în zona statisticii”, subliniază regizorul, evocând drama celor 11.899 de copii și 14.033 de femei deportați doar în anul 1949.

„Dosarele Siberiei” își propune nu doar să rememoreze o pagină dureroasă din istorie, ci și să contribuie la conștientizarea crimelor regimului comunist și la păstrarea memoriei colective. „Avem nevoie de aceste amintiri pentru a înțelege că ura, violența și teroarea nu pot crea o lume bună”, afirmă regizorul.

Foto credit: Teatrul „Mihai Eminescu” din Chișinău