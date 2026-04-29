Program de formare duhovnicească pentru tineri în Rep. Moldova: Au înființat un grup de voluntari

Un grup de voluntari a fost înființat miercuri, în municipiul Ungheni, Republica Moldova, în cadrul unui program de formare duhovnicească pentru tineri, desfășurat cu sprijinul Fundației Doxa.

Programul își propune formarea unui nucleu activ de voluntariat creștin-ortodox, orientat spre sprijinirea comunității.

Prima întâlnire a avut loc la Costuleni și a inclus un atelier de formare duhovnicească și comunitară coordonat de părintele Ilie Cucu, directorul fundației. Activitățile au îmbinat latura duhovnicească cu exerciții de cunoaștere, jocuri interactive și sesiuni de dialog, menite să consolideze spiritul de echipă.

Totodată, tinerii l-au ales ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, adresându-i rugăciuni la începutul acestui demers.

Proiectul urmărește dezvoltarea unor inițiative cu caracter educațional, cultural și filantropic, iar organizatorii îi încurajează pe tinerii interesați să se alăture acestui demers prin intermediul canalelor de comunicare dedicate.

