Conferința Colegiului Decanilor de la Facultățile de Teologie a debutat la Galați

Conferința Colegiului Decanilor de la Facultățile de Teologie din Patriarhia Română a debutat luni la Galați. Evenimentul reunește reprezentanți ai tuturor centrelor universitare din țară.

În Catedrala Arhiepiscopală din Galați a fost oficiată slujba de Te Deum, de un sobor de preoți profesori, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și a Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Promotor al învățământului teologic

După momentul de rugăciune, cei doi ierarhi, alături de participanți, au mers la sediul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, unde a fost dezvelit și binecuvântat bustul Episcopului Melchisedec Ștefănescu – întemeietor al Eparhiei Dunării de Jos în anul 1864 și promotor al învățământului teologic universitar.

Cu acest prilej, profesorul Ionel Cândea a prezentat mesajului transmis de președintele Academiei Române, academicianul Ioan-Aurel Pop, care a subliniat personalitatea complexă a ierarhului:

„Intelectual de vocație, cu studii la Academia Duhovnicească din Kiev, unde a obținut titlul de magistru în teologie și litere, Melchisedec Ștefănescu a fost deopotrivă un patriot desăvârșit, fruntaș al luptei pentru Unirea Principatelor și pentru consolidarea acesteia”.

„Omagierea sa răsplătește pe bună dreptate o viață cu rost, închinată idealurilor naționale, în toate valențele sale”, a afirmat academicianul.

Integrarea în formarea duhovnicească

La sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați s-a desfășurat prima sesiune de lucru a Colegiului.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, intitulat „Întrunirea Colegiului Decanilor – cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar”.

„Atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

„Integrarea cunoștințelor teologice în formarea duhovnicească reprezintă o dovadă a capacității tinerilor absolvenți de a sesiza cât mai exact nevoile reale ale credincioșilor, exigențele predării Religiei sau ale lucrării de asistență social-filantropică a Bisericii, precum și importanța restaurării, conservării și administrării patrimoniului sacru românesc”, a evidențiat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel își exprimă speranța ca participanții la această întrunire vor formula recomandări concrete pentru ca învățământul nostru teologic academic să poată fi mai mult apreciat în țară și în străinătate.

Inițiativă benefică

Prorectorul Universității „Dunărea de Jos”, Elena Mereuță, a subliniat importanța prezenței teologiei în mediul academic:

„Departamentul de Teologie este un departament inimos, care ne ajută să ne menținem reperele morale, spirituale și echilibrul de care avem nevoie într-o lume atât de diversă”.

Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a subliniat relevanța întâlnirii anuale:

„Această inițiativă este una absolut benefică, pentru că ne oferă prilejul de a discuta aspecte legate de învățământul teologic universitar și de implementarea deciziilor Sfântului Sinod. Este și un moment de bucurie și revedere, mai ales pentru mine, care m-am format la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați”.

Întâlnirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie va continua marți cu ședințe de lucru pe grupe, vizitarea unor biserici și monumente reprezentative din municipiul Brăila și se va încheia cu prezentarea concluziilor generale.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos