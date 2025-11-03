Patriarhul Daniel către Colegiul Decanilor: Profesorii și studenții sunt chemați să intensifice participarea la viața liturgică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj la întrunirea Colegiului Decanilor, desfășurată în zilele de 3 și 4 noiembrie la Galați. „Atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

„Integrarea cunoștințelor teologice în formarea duhovnicească reprezintă o dovadă a capacității tinerilor absolvenți de a sesiza cât mai exact nevoile reale ale credincioșilor, exigențele predării Religiei sau ale lucrării de asistență social-filantropică a Bisericii, precum și importanța restaurării, conservării și administrării patrimoniului sacru românesc”, a evidențiat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel își exprimă speranța ca participanții la această întrunire vor formula recomandări concrete pentru ca învățământul nostru teologic academic să poată fi mai mult apreciat în țară și în străinătate.

Mesajul integral:

Întrunirea Colegiului Decanilor – cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar

Întrunirea din acest an a Colegiului Decanilor de la Facultățile și Departamente de Teologie din Patriarhia Română se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și de Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Acest eveniment academic este organizat în perioada 03-04 noiembrie 2025, la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie Ortodoxă a Universității Dunărea de Jos din Galați și reunește ierarhi, oficialități și reprezentanți ai instituţiilor de învățământ superior din Patriarhia Română.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept An omagial al Centenarului Patriarhiei Române. Această aniversare presupune un moment de recunoștință față de generațiile de profesori, care au contribuit la formarea slujitorilor Sfintelor Altare, dar și un prilej de reflecție asupra rolului învățământului teologic ortodox universitar în viața academică națională și internațională.

Teologia este chemată astăzi să-și redescopere și mai mult vocația ei de conștiință misionară a Bisericii, într-o lume aflată în permanentă schimbare. O teologie liturgică şi filocalică, pastorală și misionară, profund înrădăcinată în Tradiția sfinților și a poporului român este de un real folos clerului, mănăstirilor și tuturor credincioșilor noștri.

Teologia academică duhovnicească reflectă gândirea profundă a Bisericii Ortodoxe, care se întemeiază biblic și patristic și se exprimă în viața liturgică și misionară a Bisericii. Numai această teologie poate să lumineze și viața socială contemporană. În acest sens, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae afirma: ,,Teologia vrea să cunoască pe Dumnezeu din experiența lucrării Lui mântuitoare asupra oamenilor. Dar nu o va cunoaște dacă nu intră într-un raport personal de dragoste cu Dumnezeu și cu credincioșii, prin rugăciune. Deci și mai mult e teolog cel ce se roagă cu ceilalți membri ai Bisericii. Căci în dragostea lor comună față de Dumnezeu se descoperă mai mult lucrarea mântuitoare și desăvârșitoare a iubirii Lui. În rugăciunile Bisericii, în cultul ei, respiră duhul ei unitar, e transparent orizontul ei eshatologic, ținta ei de desăvârșire în Hristos. O teologie care se hrănește din rugăciunea și viața duhovnicească a Bisericii e o teologie care redă și aprofundează gândirea și trăirea ei duhovnicească și lucrarea ei sfințitoare și slujitoare”[1].

Prin urmare, atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală, să aprofundeze cercetarea științifică și să amplifice cunoașterea nevoilor concrete pastorale și sociale ale credincioșilor din societatea actuală, marcată puternic de secularism, în plan spiritual, și de individualism, în plan social.

Integrarea cunoștințelor teologice în formarea duhovnicească reprezintă o dovadă a capacității tinerilor absolvenți de a sesiza cât mai exact nevoile reale ale credincioșilor, exigențele predării Religiei sau ale lucrării de asistență social-filantropică a Bisericii, precum și importanța restaurării, conservării și administrării patrimoniului sacru românesc. Biserica așteaptă ca tinerii absolvenți să fie purtători de speranță acolo unde dezorientarea și deznădejdea domină sufletul, purtători de bucurie acolo unde necazurile și neajunsurile copleșesc existența zilnică.

Dar, pentru a împlini acest deziderat nobil și generos, tinerii teologi sunt chemați să ceară permanent în rugăciune ajutorul lui Dumnezeu și să vadă în profesorii lor modele cu mai multă experiență în a traduce idealuri nobile în fapte concrete, în care se exprimă iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos, împărtășită oamenilor prin harul Duhului Sfânt.

Ne exprimăm speranța că participanții la această întrunire vor formula recomandări concrete pentru ca învățământul nostru teologic academic să poată fi mai mult apreciat în țară și în străinătate, tocmai pentru că dorește să realizeze permanent o sinteză creatoare între tradiție și actualitate, știință și spiritualitate, cercetare academică și lucrare misionară în societate.

Felicităm pe organizatorii acestei întruniri: Arhiepiscopia Dunării de Jos și Universitatea Dunărea de Jos din Galați, precum și pe toți participanții la lucrările Colegiului Decanilor de la Facultățile și Departamentele de Teologie din Patriarhia Română.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Învățătorul şi Mântuitorul nostru, să le dăruiască tuturor bucuria slujirii cu vrednicie a Bisericii Sale, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura BASILICA, București, 2018, volumul 1, pp. 103-104.