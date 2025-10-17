Clopotele Catedralei Naționale: Specificații și simbolism (pdf)

Mai sunt nouă zile până când clopotele Catedralei Mântuirii Neamului vor suna la inaugurarea sfântului lăcaș, moment în care Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul României vor sfinți pictura.

Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o serie de pliante de prezentare a Catedralei Naționale, pe care poporul român încearcă să o construiască de peste un secol.

În textul pliantului dedicat clopotelor sunt redate specificațiile acestora, precum și explicația funcției și a simbolismului lor.

Clopotele Catedralei Naționale

Patriarhia Română, la inițiativa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a încredințat însărcinarea de a turna cele șase clopote ale Catedralei Naționale firmei Grassmayr din Innsbruck (Austria).

Turnătoria Grassmayr are o îndelungată tradiție, care coboară până în secolul al XVI-lea, cunoștințele tehnice și muzicale fiind transmise de-a lungul a 14 generații. Clopotele realizate de această turnătorie sunt adevărate instrumente muzicale, generând peste 50 de tonalități diferite.

Sunetul

Sunetul generat de un clopot Grassmayr se compune din octava inferioară, cvinta, terța și octava superioară, toate realizate cu o precizie de șaisprezecimi de semiton. Aliajul de bronz utilizat de această turnătorie, încălzit la o temperatură de 1.150°C, este următorul: 78% cupru electrolitic cu puritatea electrolitică 99,99%, 22% staniu electrolitic cu puritatea 99,99%; impurități < 0,1% (plumb și zinc).

Greutatea

Clopotul mare ale Catedralei Naționale – cu o greutate de circa 25 de tone, având înălțimea și diametrul de aproximativ 3 metri – a fost turnat vineri, 11 noiembrie 2016. Este o realizare extraordinară, fiind unul dintre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa.

Celelalte cinci clopote ale Catedralei – având următoarele greutăți: 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg – au fost turnate în data de 21 aprilie 2017. Greutatea însumată a celor șase clopote ale Catedralei este de 33 tone și acestea sunt acordate astfel: DO# (gama 0) – clopotul mare, DO#, MI#, SOL#, LA# (gama 1) și DO# (gama 2).

Sfințirea și instalarea

Clopotele Catedralei Naționale au ajuns în România în data de 19 mai 2017, fiind aduse de la turnătoria Grassmayr după ce au fost testate sonor și acordate.

Luni, 3 septembrie 2018, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit slujba de sfințire a celor șase clopote ale Catedralei Naționale, aflate la sol. În ziua următoare, marți, 4 septembrie 2018, clopotele au fost ridicate și montate în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 metri.

Sunetul acestora poate fi auzit pe o rază de 15 km, în special la evenimentele și sărbătorile importante.

Cele șase clopote sunt inscripționate (de la stânga la dreapta) cu stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului României și crucea patriarhală, precum și inscripția: Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018.

Costurile celor șase clopote ale Catedralei Naționale au fost achitate exclusiv din fondurile Patriarhiei Române.

Funcția și simbolismul lor

Clopotele Catedralei Naționale sunt „glasul lui Dumnezeu” și „glasul Bisericii” care îi cheamă pe creștini la comuniune și rugăciune, pace și bucurie.

„Clopotele reprezintă glasul Domnului care ne cheamă să ne adunăm în binecuvântarea și iubirea lui Dumnezeu. Acestea sunt glasul Domnului care ne cheamă la rugăciune și au rostul de a ne ține în stare de veghe, de trezvie. Ele combat lenevirea duhovnicească, pentru că atunci când auzim glasul clopotului, care ne cheamă la rugăciune, este glasul lui Dumnezeu care ne arată că El este prezent și, în același timp, că dorește să răspundem chemării iubirii Lui cu iubirea noastră arătată prin rugăciune și fapte bune. Rostul clopotelor este și acela de a ocroti poporul de furtuni, de trăsnete, de tunete; clopotele împrăștie norii grei ai furtunilor, alungă fulgerele și tunetele și ceața vătămătoare, cum se spune într-una din rugăciunile de la sfințire. În același timp, clopotele alungă duhurile necurate sau rele, întărindu-i pe credincioși să-și aducă aminte de Dumnezeu și să ceară ajutorul Lui atunci când sunt ispitiți.”

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

