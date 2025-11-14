Lansare de carte: 100 de ani de activitate filantropică în Patriarhia Română

Un moment special din cadrul programului Adunării Generale a Federației Filantropia a avut loc miercuri la Centrul de formare „Dumitru Stăniloae” al Arhiepiscopiei Bucureștilor: lansarea volumului „Filantropia în cei 100 de ani de Patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române”.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența consilierilor de la sectoarele social-filantropice ale eparhiilor din Patriarhia Română și a membrilor Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

Părintele Lector Ilarion Mâță, consilier la Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, a prezentat volumul, care este o lucrare omagială dedicată Centenarului Patriarhiei Române (1925-2025).

Lucrarea abordează aspectele istorice, teologice și pastorale ale filantropiei, evidențiind contribuția fiecărui patriarh al României la dezvoltarea activității sociale a Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, cartea aduce în atenție teologia iubirii milostive reflectată în scrierile unor mari duhovnici români precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Cleopa Ilie și Sfântul Paisie Olaru.

Filantropia, expresie a iubirii

Dimensiunea profund spirituală a lucrării sociale a Bisericii este subliniată și în Cuvântul înainte al volumului, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Implicarea Bisericii în asistența socială este deodată o vocație spirituală și o necesitate practică”, scrie Patriarhul României.

„Opera socială a Bisericii izvorăște din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.”

Părintele Patriarh Daniel evidențiază că filantropia nu este o activitate secundară, ci expresia concretă a iubirii jertfelnice care izvorăște din comuniunea euharistică, având un rol esențial în misiunea pastorală și în viața comunităților ortodoxe.

Lucrarea confirmă și faptul că, sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române a cunoscut cea mai amplă dezvoltare din istoria Patriarhiei Române, atât prin numărul și diversitatea instituțiilor sociale, cât și prin sumele investite și prin numărul mare de beneficiari.

Carte de referință

Prin abordarea sa teologică și istorică, volumul „Filantropia în cei 100 de ani de Patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române” devine un reper pentru înțelegerea misiunii sociale a Bisericii, dar și un îndemn la implicare activă în sprijinul celor aflați în nevoi.

Cartea este în curs de apariție la Editura Basilica a Patriarhiei Române și este semnată de Părintele Profesor Ion Vicovan, Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță și de Părintele Lector Ilarion Mâță.

