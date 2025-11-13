PS Varlaam Ploieșteanul la adunarea generală a Federației Filantropia: Faptele bune sunt dovada credinței autentice

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat miercuri, în cadrul deschiderii Adunării Generale a Federației Filantropia, că faptele bune sunt dovada credinței creștine, având ca exemplu viața Mântuitorului.

Adunarea Generală a Federației Filantropia și întâlnirea Consilierilor Eparhiali Coordonatori ai Sectoarelor Social-Filantropice din Patriarhia Română se desfășoară în perioada 12-14 noiembrie la Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București.

În data de 12 noiembrie a avut loc deschiderea adunării, care a fost marcată prin oficierea slujbei de Te Deum la Biserica „Sfânta Ecaterina” – Paraclis Universitar din București de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

La eveniment au participat delegați ai asociațiilor și fundațiilor membre ale Federației Filantropia, precum și consilierii sectoarelor social‑filantropice eparhiale Patriarhiei Române.

Întâlnire necesară

Ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri pentru consolidarea colaborării dintre asociațiile și fundațiile filantropice și pentru întărirea misiunii social‑filantropice a Bisericii în comunitate.

„Este o întâlnire deja devenită tradițională și este o întâlnire necesară pentru a avea cu adevărat o coordonare la nivelul întregii Sfintei Patriarhie, care anul acesta împlinește un centenar de la înălțarea ei la această demnitate patriarhală”.

„Deși în tradiția bisericii a existat această lucrare socială și filantropică la eparhii de nivele diferite, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a pus bazele acestei federații tocmai ca lucrarea Bisericii să fie coordonată și să aibă o expresie unitară la nivelul tuturor eparhiilor”.

Episcopul vicar patriarhal i-a îndemnat pe membrii Federației Filantropia: „Să devenim un sprijin pentru cei care privesc la Biserică, nu doar ca un loc al sfințirii vieții și la o arvună a vieții veșnice, ci ca un loc la un munte al lui Dumnezeu de la care să le vină ajutorul”.

Obiective ale adunării

Președintele Federației Filantropia, părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Social-Filantropic, a prezentat principalele obiective ale adunării, printre care și prezentarea cărții „Filantropia între 100 de ani de Patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Vom discuta aspectele importante ce s-au desfășurat de la ultima adunare generală a Federației Filantropia și până acum. O să avem și o previziune pentru ce vom face în viitor, un buget pentru anul care urmează. Să vedem care sunt nevoile colegilor din Federația Filantropia și ce alte cursuri să putem autoriza în următoarea perioadă”.

Pe parcursul celor trei zile vor fi dezbătute teme precum implementarea programului Masa Bucuriei, dificultățile întâmpinate în derularea activităților social-filantropice, implicarea ONG-urilor membre în proiecte cofinanțate din fonduri europene, prezentarea stadiului de implementare a proiectelor derulate de Federația Filantropia la nivel central și campania Ajută un bătrân să zâmbească.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu