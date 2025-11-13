Filantropia în societate, continuare a Liturghiei din Biserică: Patriarhul Daniel s-a întâlnit cu membrii Federației Filantropia

„Opera de caritate fără rugăciune devine un activism social formal, iar duhovnicia, viața spirituală, fără ajutorarea aproapelui poate deveni un pietism formalist. De aceea, trebuie să continuăm Liturghia din Biserică cu filantropia din societate”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, când s-a întâlnit cu participanții la Adunarea Generală a Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

La eveniment, care se desfășoară la București în perioada 12-24 noiembrie, participă organizațiile caritabile bisericești ale eparhiilor din Patriarhia Română, care sunt membre ale organizației de tip federativ, precum și consilierii care coordonează sectoarele social‑filantropice din eparhiile Patriarhiei Române.

Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia și coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române, i-a mulțumit Patriarhului României pentru tot sprijinul oferit lucrărilor caritabile din Patriarhia Română.

El a menționat rezultatele discuțiilor din prima zi a întrunirii și a amintit de întâlnirea preoților de caritate din Patriarhia Română, care a avut loc recent la Păltiniș.

„Încercăm să organizăm eparhiile, ca fiecare să aibă câte un coordonator și să avem coordonatori și la noi, aici, la Patriarhie”, a spus Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță.

Slujirea semenilor, rod al iubirii

„Ne bucurăm că ați avut această întrunire și e mare nevoie ca opera liturgică din Biserică să fie continuată prin opera filantropică la diferite nivele în lucrarea Bisericii”, a spus Patriarhul României.

„Vă felicităm și Ne bucurăm că aveți aceste activități de slujire a oamenilor, ca rezultat al prezenței iubirii milostive a lui Hristos în sufletul oamenilor.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat că Federația Filantropia a pregătit, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, o carte despre opera social-filantropică din timpul celor șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, volum aflat în curs de apariție.

„Eu am văzut-o și m-a impresionat foarte mult, mai ales grija pentru bătrânii bolnavi”, a spus Preafericirea Sa, amintind afirmația Sfântului Cuvios Paisie Olaru de la Sihăstria „că cel care are grijă de un bătrân bolnav se mântuiește prin bătrânul acesta, iar bătrânul se mântuiește prin cel care are grijă de el”.

La finalul întrevederii, Părintele Patriarh Daniel le-a oferit participanților mai multe daruri, între care volumul „Catedrala Națională, un ideal împlinit”, apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, precum și Noul Testament cu Psalmii, ediția centenar.

Despre eveniment

Evenimentul a început miercuri cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica „Sf. Ecaterina”, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Pe parcursul celor trei zile sunt dezbătute teme precum implementarea programului Masa Bucuriei, dificultățile întâmpinate în derularea activităților social-filantropice, implicarea ONG-urilor membre în proiecte cofinanțate din fonduri europene, prezentarea stadiului de implementare a proiectelor derulate de Federația Filantropia la nivel central și campania Ajută un bătrân să zâmbească.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu