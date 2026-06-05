Vă prezetăm o selecție de imagini de la proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta, care a avut loc vineri, 5 iunie, la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.
Suicidul în penitenciare poate fi prevenit prin sprijinul familiei, preotului și psihologului
Suicidul în penitenciare poate fi prevenit prin sprijinul familiei, preotului și psihologului, au convenit experții care au participat joi la conferința „Prevenirea suicidului carceral: Perspective teologice și abordări psihologice”. Evenimentul, organizat de Penitenciarul Ploiești, a…
FOTO: Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea
Vă prezetăm o selecție de imagini de la proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta, care a avut loc vineri, 5 iunie, la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.
IPS Ciprian, vizită la Întâistătătorul Eparhiei Armene în România: Au discutat cooperarea dintre cele două Biserici
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a efectuat miercuri o vizită la sediul Arhiepiscopiei Armene din România, unde s-a întâlnit cu Preasfințitul Părinte Datev Hagopian. În cadrul întâlnirii desfășurate la sediul Arhiepiscopiei Armene din…
„Donează sânge, salvează o viață!”: Peste 200 de enoriași, clerici și studenți au donat sânge la Târgoviște
Arhiepiscopia Târgoviștei s-a desfășurat o nouă etapă a campaniei „Donează sânge, salvează o viață!” la care au participat 219 persoane. La acțiune au luat parte clerici și credincioși din parohiile protoieriilor Târgoviște Nord și Târgoviște…
Sfinții Mucenici de la Niculițel au fost cinstiți la 55 de ani de la descoperirea moaștelor
Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel au fost cinstiți joi, la 55 de ani de la descoperirea moaștelor. Manifestarea a avut loc la martyrionul din Niculițel, județul Tulcea, unde Preasfințitul Părinte…