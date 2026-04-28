O nouă biserică sfințită în Rep. Moldova: Dumnezeu să ocrotească pe cei care iubesc casa Lui, spune IPS Petru

O nouă biserică a fost sfințită sâmbătă în orașul Cornești din Republica Moldova. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Petru al Basarabiei, care a subliniat importanța momentului: „Dumnezeu să ocrotească pe cei care iubesc casa Lui”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat valoarea lucrărilor făcute pentru Dumnezeu și pentru comunitate: „Toată lucrarea noastră, dacă vrem să o facem, să o vadă Dumnezeu și dacă o văd și oamenii, atunci oamenii să mulțumească pentru că se dorește să se facă”.

„Dacă facem o lucrare a lui Dumnezeu, știu că rămâne în folosul oamenilor, acelor care vor veni, care se vor ruga”.

Mitropolitul Basarabiei a subliniat și importanța grijii pentru viața duhovnicească: „Eu apreciez așa ceva, eu apreciez pe acei oameni care au și grija sufletului, nu numai a trupului”.

Lăcașul de cult, pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare și a Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop, a fost ridicat cu sprijinul comunității locale.

În semn de recunoștință pentru implicarea în zidirea lăcașului, ctitorii au fost distinși cu ordine și diplome eparhiale, fiind evidențiată contribuția la dezvoltarea vieții bisericești din comunitate. Noua biserică se remarcă printr-o arhitectură de inspirație neobizantină, adaptată contextului actual.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei