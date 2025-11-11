Statul reacţionează la valul de femicid şi violenţă domestică din România

Autoritățile române au anunțat măsuri urgente pentru combaterea violenţei domestice şi a femicidului, în contextul unor date alarmante și a unei presiuni sociale crescute.

România a ajuns la al 51-lea femicid de la începutul anului 2025. Aproximativ 1 din 5 omoruri comise în țară are loc în context domestic.

Inspectorul general al Poliției Române (IGPR), Benone-Marian Matei, a anunțat luni că la nivel național „vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violență domestică și măsurile concrete luate”.

„A fost emisă o dispoziție privind modalitățile concrete de intervenție în aceste cazuri. Au fost transmise sarcini cu privire la identificarea și inventarierea tuturor cazurilor de violență domestică, de analizare a acestora și luarea măsurilor ce se impun”, a precizat șeful IGPR, care a făcut apel către victime „să fie de acord cu monitorizarea electronică a agresorului”.

La rândul său, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, Eduard Mirițescu, a subliniat necesitatea unei monitorizări constante a acestor cazuri:

„S-a luat în calcul să se stabilească termene limitative de verificare în primele trei zile de la înregistrarea evenimentului, precum și ulterior. S-a dispus evaluarea și monitorizarea acestor cazuri, zilnic, săptămânal și lunar, la nivelul fiecărui palier de management din cadrul unităților teritoriale de poliție”, a declarat inspectorul.

Închisoare pe viață

Ministerul Justiției a lansat o inițiativă legislativă care, potrivit RADOR, prevede ca femicidul să poată fi pedepsit cu închisoare pe viaţă, în situaţiile cele mai grave, cum ar fi crima comisă din motive de gen sau de relaţie intimă.

Radu Marinescu, Ministrul Justiției, a afirmat pentru Digi24, că este „de acord cu orice formulă legală care ajută să combatem mai ferm acest fenomen”, dar a subliniat că „indiferent cât ai modifica legea, dacă aceasta rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic”.

„Trebuie să acționăm cu promptitudine și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul. Dacă nu educăm cetățenii să înțeleagă că toleranța și respectul celuilalt sunt valori fundamentale, nu vom opri aceste fenomene”, a adăugat ministrul.

Reacția Bisericii

Patriarhia Română a emis un comunicat, în urma unui caz similar, în care arată că „orice manifestare a violenței este incompatibilă cu învățătura creștină și toate formele de abuz nu rănesc doar trupul, ci și sufletul persoanei agresate, provocând traume greu de vindecat pe termen lung”.

Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat recent la o conferință despre combaterea femicidului, subliniind că „dacă am fi creștini adevărați, violența nu ar mai avea loc”.

De asemenea, pe site-ul nostru, găsiți mai multe informații într-un articol dedicat violenței domestice și unde se poate cere ajutor.

Pentru a semnala situații de violență domestică, apelați linia telefonică gratuită 0800 500 333.

Foto credit: Pexels