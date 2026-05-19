O universitate creștină a fost inaugurată la situl UNESCO al Botezului Domnului de la Iordan   

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului au inaugurat luni Universitatea Ortodoxă Internațională „Situl Botezului”.

Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția de învățământ superior a fost edificată pe locul unde Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. Zona a fost declarată sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 2015.

Universitatea este dedicată științelor umaniste, leadershipului etic, cercetării istorice, dialogului cultural și formării viitoarelor generații.

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a afirmat că inițiativa răspunde unei nevoi profunde din regiune: aceea de a uni profunzimea spirituală cu excelența intelectuală, credința cu cercetarea academică și adevărul moștenit cu slujirea responsabilă a umanității.

De asemenea, Patriarhul Ierusalimului a apreciat rolul de protector al Regatul Hașemit al Iordaniei într-o regiune împovărată de conflict, fragmentare și dezrădăcinare spirituală.

Potrivit sursei citate, universitatea a fost concepută ca un loc de întâlnire pentru cercetători, lideri religioși, tineri și tinere din întregul Orient Mijlociu și dincolo de acesta, funcționând ca un centru permanent de excelență academică, dialog creștin-musulman, întâlnire umană și schimb cultural între Orient și Occident.

