PS Timotei Prahoveanul, la parohia din Schwabach-Roth: Ne aflăm aici pentru a-l cinsti pe Sf. Calinic de la Cernica

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dus un fragment din moaștele Sfinților Calinic și Gheorghe de la Cernica, în pelerinaj, la parohia din Schwabach-Roth, Germania.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie sâmbătă, împreună cu arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, care l-a însoțit în pelerinaj, și cu alți clerici invitați.

În cuvântul adresat enoriașilor, Preasfinția Sa a evidențiat aspecte din viața Sfântului Calinic de la Cernica, ocrotitorul parohiei.

„În această zi ne aflăm aici și pentru a-l cinsti în chip deosebit pe Sfântul Ierarh Calinic, mare păstor de suflete, iubitor al rugăciunii, al nevoinței și al liniștii dumnezeiești”.

Ierarhul a explicat că, întrucât sărbătoarea Sfântului Calinic a căzut anul acesta foarte aproape de Sfintele Paști, iar rânduiala liturgică a postului și a Săptămânii Mari nu îngăduia o cinstire deplină, pomenirea lui a fost mutată, pentru parohia aceasta, în ajunul încheierii praznicului Învierii, ca bucuria sfinților să se unească cu lumina Învierii lui Hristos.

„Este un mare dar și o binecuvântare ca un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic să poposească în această parohie, spre întărirea credincioșilor și spre mângâierea celor aflați departe de țara lor. Viața în străinătate nu este ușoară. Oricât de primitor ar fi un loc, el rămâne totuși un pământ străin, iar dorul după casă, după limbă, după biserica și tradițiile copilăriei rămâne adeseori o rană a inimii”, a spus Preasfinția Sa.

Un om al liniștii și al rugăciunii

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a spus că Sfântul Calinic de la Cernica a fost un om al liniștii și al rugăciunii adânci.

„Dar această pace nu a dobândit-o ușor. Ea a fost rodul unei lungi lupte cu sine însuși, cu ispitele, cu gândurile și cu neputințele firii omenești. Părinții filocalici spun că adevărata liniște se naște după multă osteneală și după multe lacrimi”.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat că Sfântul Calinic de la Cernica a fost nu doar un om al rugăciunii, ci și un gospodar înțelept.

„Când a ajuns la Mănăstirea Cernica, obștea trăia în multă sărăcie, iar călugării își duceau existența din mila oamenilor din București, care aruncau hrană într-o căruță a mănăstirii. Sfântul Calinic nu s-a mulțumit însă doar să plângă neputințele vremii, ci a început să lucreze cu răbdare și credință: a cultivat grădinile, a rânduit proprietățile mănăstirii, a adus ordine și bună chivernisire, arătând că rugăciunea adevărată merge întotdeauna împreună cu responsabilitatea și cu osteneala”.

Sfinții Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit și despre Sfinții Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, sărbătoriți sâmbătă.

„Acești sfinți ai neamului nostru au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în 2016, însă sfințenia vieții lor era cunoscută de multă vreme în inimile credincioșilor și în memoria monahilor din nordul Moldovei. Ei s-au nevoit către sfârșitul veacului al 18-lea la Sihăstria Putnei, un schit smerit și retras aflat în apropierea lavrei Putnei, unde liniștea pădurilor și murmurul rugăciunii se uneau într-o curată trăire duhovnicească”, a arătat Preasfinția Sa.

„Prin viața lor curată, prin rugăciune, prin sfat și prin răbdare, ei îi întăreau pe oameni într-o vreme de mare apăsare, după ocuparea nordului Moldovei de către austrieci, în anul 1775”, a adăugat ierarhul.

Pelerinaj în Germania

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a felicitat pe slujitorii și enoriașii parohiei pentru liniștea și ordinea din comunitate.

„Felicităm această parohie model care, sub îndrumarea părintelui paroh Marius Tăutu, a devenit o adevărată ambasadă duhovnicească a românilor departe de țară: un loc al rugăciunii, al ordinii, al frumuseții și al comuniunii frățești, unde limba, credința și sufletul românesc își găsesc alinare și lumină”.

Pelerinajul cu moaștele celor doi sfinți cernicani a continuat duminică în Parohia Hersbruck, unde Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oficiat Sfânta Liturghie.

Foto credit: Facebook / Parohia Schwabach-Roth