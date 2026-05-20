Ziua Mondială a Albinelor este celebrată în 20 mai: Protejarea lor este necesară pentru oameni și natură

Ziua Mondială a Albinelor este celebrată în data de 20 mai, eveniment care amintește de importanța acestora pentru oameni, pentru menținerea echilibrului în natură și pentru securitatea alimentară.

Sărbătoarea atrage atenția asupra necesității protejării albinelor și a provocărilor cu care acestea se confruntă în prezent, de la schimbările climatice și poluare până la pierderea habitatelor și utilizarea substanțelor chimice în agricultură.

Începuturile sărbătorii

Inițiativa instituirii unei zile dedicate albinelor a aparținut Sloveniei, cu sprijinul organizațiilor de apicultori și al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

În decembrie 2017, Adunarea Generală a ONU a aprobat oficial celebrarea acestei zile, care este marcată începând cu anul 2018.

Data de 20 mai a fost aleasă pentru a marca ziua de naștere a slovenului Anton Janša, considerat unul dintre întemeietorii apiculturii moderne.

Evenimentul urmărește creșterea gradului de conștientizare privind nevoia oamenilor de albine și încurajarea măsurilor de protejare a acestora.

Albine, împreună pentru oameni și planetă

Tema aleasă pentru anul acesta este „Albine, împreună pentru oameni și planetă” (Bee together for people and the planet) și evidențiază relația dintre activitatea umană și rolul albinelor în susținerea vieții și a mediului.

Potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, ediția din 2026 pune accent pe evoluția apiculturii în diferite culturi și regiuni ale lumii și promovează soluții moderne și abordări inovatoare pentru îmbunătățirea sănătății albinelor și a activității apicultorilor, inclusiv a femeilor și tinerilor.

Tema este în acord și cu inițiative internaționale dedicate mediului rural și agriculturii, precum Anul Internațional al Pășunilor și Pastorilor și Anul Internațional al Femeilor Fermier.

De ce sunt albinele atât de importante

Albinele au un rol esențial în reproducerea plantelor și în dezvoltarea culturilor agricole. Aproape 90% dintre plantele cu flori și peste 75% dintre culturile alimentare depind, direct sau indirect, de procesul de polenizare.

Activitatea albinelor contribuie și la susținerea producției alimentare pentru aproximativ două miliarde de mici fermieri din întreaga lume și are un impact direct asupra securității alimentare globale.

Specialiștii atrag atenția că diminuarea populațiilor de polenizatori poate produce efecte majore asupra ecosistemelor, biodiversității și resurselor naturale. Protejarea albinelor înseamnă, astfel, protejarea pădurilor, a solului, a plantelor și a întregului echilibru al vieții pe Pământ.

