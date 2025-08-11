„Familia, cetate de iubire”: O parohie din Chișinău a organizat o nouă conferință despre violența domestică

Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” din Chișinău a organizat sâmbătă o nouă conferința din proiectul de combatere a violenței domestice intitulat Familia – cetate de iubire, inițiat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei în parteneriat cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române și cu UN Women Moldova.

Evenimentul a fost precedat de slujba Sfintei Liturghii și taina Sfântului Maslu, oficiate de un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului.

UN Women Moldova apreciază implicarea Bisericii

Moderatorul conferinței, Părintele Paroh Nicolae Crețu, a subliniat importanța subiectului abordat, atât pentru parohia sa, cât și pentru comunitatea locală, mulțumind partenerilor – Misiunea Socială Diaconia, Federația Filantropia și UN Women – pentru încrederea acordată prin includerea parohiei în proiect.

Igor Belei, Directorul Executiv al Misiunii Sociale Diaconia, a subliniat nevoia de a preveni violența domestică prin activități la nivelul comunităților parohiale și la nivelul societății.

Viorica Culeac de la UN Women Moldova a transmis mesajul oficial al organizației și aprecierea pentru parteneriatul cu Biserica în scopul combaterii violenței și a stereotipurilor de gen.

Cauzele violenței domestice și ale divorțului

Conferința a fost susținută de un invitat din România, Părintele Bogdan Frăsilă, care are o vastă experiență: consilier în domeniul adicțiilor, inspector misionar al Arhiepiscopiei Iașilor, fost protopop de Roznov și consilier premarital.

Prelegerea sa s-a intitulat „Unde este, Abel, fratele tău? Familia – provocare sau alinare și oază de liniște”.

Invitatul și-a structurat discursul pornind de la ideea familiei creștine ca mediu de iubire al Sfintei Treimi, trecând prin educația în familie și cauzele fenomenului violenței domestice, care rezidă în egoism.

Printre factorii care afectează familia, părintele a menționat: rutina, gândirea negativă și argumentarea ei interioară; încetarea treptată a comunicării; pierderea încrederii și căutarea ei în alte anturaje; reproșul și disputa verbală/contradictorie; separarea resurselor financiare; violenţa fizică; dispariția totală a încrederii în partenerul de viață.

Invitatul a subliniat că divorțul emoțional precede divorțul juridic.

Cauzele divorțului emoțional sunt: necomunicarea și lipsa de responsabilitate față de celălalt; lipsa unei vieți duhovnicești, a rugăciunii în comun în familie; neîncrederea, infidelitatea, gelozia; refuzul de a naște copiii zămisliți; acoolismul și alte dependenţe; abstinența exagerată a soților; intervențiile și influența negativă din exterior (părinți, socri, prieteni); așteptările nerealiste de la celălalt; rutina, stresul.

Viața religioasă propusă ca remediu

Printre remediile sau măsurile de prevenție și de susținere a victimelor violenței, vorbitorul a recomandat: rugăciunea și meditația; sprijinul spiritual; comunitatea religioasă; citirea Sf. Scripturi; participarea la slujbele și Sfintele Taine ale Bisericii.

Aceste remedii trebuie să fie adaptate nevoilor individuale și utilizate cu sprijin profesional și medical.

Participanții au primit în dar materiale promoționale și cărți despre viața de familie, care ajută la conștientizarea mai profundă a problemei discutate, precum și a relațiilor armonioase în familie.

Activitățile tematice nu se opresc aici, urmând ca membrii comunității să citească volumele primite în dar și să le discute la orele de cateheză.

Foto credit: Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama”