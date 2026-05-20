În data de 20 mai se împlinesc șase ani de la mutarea la Domnul a Arhiepiscopului Pimen al Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen s-a născut în data de 25 august 1929, în localitatea Greabănu, județul Buzău, primind la botez numele Vasile.

A urmat cursurile liceale la Râmnicu Sărat, iar apoi a studiat la Seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț.

În 10 martie 1951 a fost tuns în monahism și a primit numele Pimen, iar în același an, în ziua de 29 iunie, a fost hirotonit ierodiacon. Și-a continuat formarea teologică la Institutul Teologic Universitar din București, unde a obținut licența cu o lucrare dedicată personalității Fericitului Augustin.

O activitate rodnică

În anii următori a îndeplinit numeroase atribuții. A fost profesor și pedagog la școlile mănăstirești de la Neamț și Secu, stareț al Mănăstirii Putna, duhovnic la Mănăstirea Văratec, slujitor la Mănăstirea Durău, muzeograf la Putna și stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

În perioada 1978–1979 a slujit la Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim, iar ulterior a fost exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. În anul 1982 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor cu titulatura de Suceveanul, la recomandarea Patriarhului Teoctist, pe atunci mitropolit.

După reînființarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în data de 24 ianuarie 1991, a fost ales Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților și întronizat în 3 martie în același an.

Pe lângă activitatea administrativă și pastorală, ierarhul a desfășurat și o bogată activitate culturală și publicistică, publicând studii, articole și materiale dedicate în special iconografiei bisericești. De asemenea, a reprezentat Biserica Ortodoxă Română în diferite delegații și întâlniri internaționale.

Arhiepiscopul Pimen a trecut la cele veșnice în ziua de 20 mai 2020, fiind înmormântat la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Pomenire la Mănăstirea Sihăstria Putnei

La Mănăstirea Sihăstria Putnei au avut loc sâmbătă manifestări comemorative dedicate Înaltpreasfințitului Părinte Pimen.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului de către Episcopul Macarie al Europei de Nord și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La finalul slujbei, clerici, monahi și credincioși s-au îndreptat spre cimitirul mănăstirii, unde au adus un omagiu ierarhului, la mormântul acestuia.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene