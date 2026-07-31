Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Programul slujbelor la Catedrala Patriarhală: Paraclisul Maicii Domnului va fi oficiat zilnic în post

Programul liturgic de la Catedrala Patriarhală va include în post și oficierea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului.

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Românce în istorie: Monahia Olga Gologan a fost ca o mamă pentru sute de copii orfani

Se împlinesc 55 de ani de la trecerea la Domnul a monahiei Olga Gologan, care a devenit o adevărată mamă pentru sute de copii orfani pe care i-a îngrijit și educat la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea.

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Proclamarea locală a canonizării Sf. Maria Brâncoveanu: Program

Proclamarea locală a canonizării Sf. Maria Brâncoveanu va avea loc duminică, 16 august 2026, la Biserica „Sfântul Gheorghe – Nou” din Capitală, unde se păstrează moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

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A apărut „Viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica” povestită copiilor

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut cartea pentru copii „Viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”, scrisă de doamna preoteasă Narcisa-Mihaela Câdă și ilustrată de Corina Petre.

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O parohie românească în apropriere de Roma a achiziționat propria biserică

Parohia românească „Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei” din Rocca di Papa, localitate situată la aproximativ 25 de kilometri de Roma, a achiziționat propria biserică.

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