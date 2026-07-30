Sute de copii participă la un eveniment organizat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

Sute de copii din toată țara participă, în perioada 30–31 iulie 2026, la competiția sportivă „Videle Freedom Cup – Driblează pericolul! Spune NU traficului de persoane”. Activitatea marchează Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane, instituită de ONU pentru a atrage atenția asupra acestei forme de sclavie modernă.

Organizat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) în parteneriat cu Primăria Orașului Videle și cu sprijinul Clubului Sportiv Dinamo, evenimentul are ca scop reducerea vulnerabilității copiilor în fața fenomenelor de trafic și exploatare, prin activități sportive, dar și de informare și educare.

32 de echipe de copii din mai multe județe ale țării vor exersa în acest context fair-play-ul, responsabilitatea, spiritul de echipă și solidaritatea și vor primi mesaje care să-i ajute să evite să devină victime ale traficului de persoane.

Prin implicarea comunității locale, a autorităților publice și a partenerilor instituționali, evenimentul urmărește consolidarea culturii prevenirii și creșterea gradului de conștientizare în rândul copiilor, tinerilor și părinților, transmit organizatorii.

Exemplu de bună practică

Evenimentul reprezintă totodată un exemplu de bună practică privind colaborarea dintre ANITP, administrația publică locală și mediul sportiv, demonstrând că prevenirea traficului de persoane este o responsabilitate comună și că implicarea comunității poate face diferența în protejarea copiilor și tinerilor.

„Traficul de persoane poate fi prevenit prin informare, implicare și responsabilitate. Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a crește într-un mediu sigur, iar fiecare comunitate are responsabilitatea de a contribui la protejarea celor vulnerabili”, declară Maria Cristina Stepanescu, director ANITP, într-un comunicat primit la redacție.

În primul semestru al anului 2026, ANITP a desfășurat peste 1.200 de activități de prevenire la nivel național, în cadrul cărora peste 87.000 de persoane au beneficiat de sesiuni de informare privind riscurile traficului de persoane.

Biserica se alătură efortului prin Federația Filantropia a Patriarhiei Române, care desfășoară activități de formare a preoților pentru detectarea semnelor de traficare și de educare a elevilor din seminariile teologice despre acest pericol real.

Foto credit: Magnific (fotografie cu titlu generic)