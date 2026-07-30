Programul slujbelor la Catedrala Patriarhală: Paraclisul Maicii Domnului va fi oficiat zilnic în post

Programul liturgic de la Catedrala Patriarhală va include în post și oficierea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului.

Astfel, în Postul Adormirii Maicii Domnului, slujbele vor începe la ora 16:00, iar această rugăciune specială va fi cântată în general după Vecernie.

Însă, în zilele de 1, 2, 4-8 și 10 august, Paraclisul va fi cântat după Litie, care este oficiată unită cu Vecernia. În aceste zile cu program liturgic prelungit, slujbele se vor încheia în jurul orei 18:30, anunță Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV și Radio Trinitas, dar și pe paginile de Facebook și Youtube ale Trinitas TV.

Patriarhul României explică ce înseamnă „paraclis”

Într-un cuvânt de învățătură din 2021, Patriarhul României a explicat ce înseamnă această rugăciune:

„Cuvântul paraclis înseamnă mângâiere, întărire, consolare, mai ales a celor aflați în boală, în necaz, în strâmtorare, în primejdie, în neputință, în orice fel de limitare a vieții prin adversități, prin situații greu de suportat.”

Câte astfel de cântări sunt închinate Maicii Domnului

În general, se știe că Maicii Domnului i-au fost dedicate două Paraclise: primul, care se oficiază cel mai des pe parcursul anului bisericesc, a fost alcătuit în secolul al IX-lea de Monahul Teostirict, posibil Sfântul Teostirict Mărturisitorul, starețul Mănăstirii Pelekete din apropierea Prusei, care a pătimit pentru Sfintele Icoane.

Al doilea Paraclis al Maicii Domnului (cunoscut și ca Paraclisul cel Mare și rânduit a fi cântat în Postul Adormirii Maicii Domnului) este de dată mai recentă și a fost alcătuit de Împăratul Teodor al II-lea Duka Lascaris al Constantinopolului în perioada în care curtea imperială era refugiată la Niceea în urma ocupării Constantinopolului de către latini.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, în cuvântul citat mai sus, și despre un al treilea Paraclis al Maicii Domnului, care a fost inclus pentru prima dată în cărțile de cult tipărite de Sf. Ier. Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești.

„La români există trei Paraclise: unul Mare, care se află în Psaltire, unul Mic, care se află în Ceaslov, și al Doilea Paraclis, care se află numai la români, un Paraclis care a fost trecut pentru prima dată în cărțile noastre de cult de către Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul – nu știm dacă a fost creația lui sau a altcuiva, dar el l-a introdus pentru prima dată în Țara Românească, ca fiind un Paraclis mai duios și mai plin de îndrăzneală către Maica Domnului”, a explicat Patriarhul României.

În concluzie, tot în cuvintele Părintelui Patriarh Daniel, „Paraclisul ca întărire în credință, în rugăciune, dar și în puterea de a birui ispitele, bolile, suferințele și necazurile, este o sursă sau un izvor de lumină, de pace și de bucurie sufletească”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene