A apărut „Viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica” povestită copiilor

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut cartea pentru copii „Viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”, scrisă de doamna preoteasă Narcisa-Mihaela Câdă și ilustrată de Corina Petre.
Cartea de 36 de pagini se prezintă în condiții grafice excepționale, tipărită pe suport de carton lucios.
Copiii găsesc în ea inspirație și află că există povești adevărate și minuni adevărate.
Din povestea Mănăstirii Cernica, situată în apropierea Bucureștilor, și a ctitorului ei, copiii vor înțelege care este valoarea monahismului ortodox pentru lume: formarea de eroi ai credinței.
Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.
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Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro