Se împlinesc 40 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustin Moisescu: Ctitor al culturii teologice românești

Vineri se împlinesc 40 de ani de la trecrea la Domnul a Patriarhului Iustin Moisescu, unul dintre cei mai erudiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și ctitor al culturii teologice românești.

Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut în 5 martie 1910, în comuna Cândești din județul Argeș. A urmat Seminarul Orfanilor de Război din Câmpulung-Muscel, apoi Facultatea de Teologie din Atena, continuându-și studiile la Strasbourg și din nou la Atena, unde a obținut doctoratul în teologie cu lucrarea „Evagrie din Pont. Viața, scrierile și învățătura”.

A desfășurat o bogată activitate didactică, fiind profesor de Limba latină la Seminarul „Nifon” din București și de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Varșovia, apoi profesor de Exegeza Noului Testament la Facultățile de Teologie din Cernăuți și București.

În anul 1956 a fost hirotonit preot celibatar și ales Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului. Un an mai târziu a devenit Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei, unde a păstorit timp de două decenii.

Patriarh al României

În data de 12 iunie 1977 a fost ales Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat în 19 iunie.

Considerat unul dintre cei mai învățați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Iustin Moisescu a promovat dialogul interbisericesc și a reprezentat Biserica Ortodoxă Română în numeroase vizite oficiale și întâlniri ecumenice.

În același timp, a acordat o atenție deosebită activității editoriale. A inițiat colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, proiectată în 90 de volume, precum și colecția „Arta creștină în România”. În timpul păstoririi sale au fost tipărite o nouă ediție sinodală a Bibliei (1982), o nouă ediție a Noului Testament (1979), manuale pentru învățământul teologic, cărți de cult și numeroase lucrări de specialitate.

Să nu se găsească sălaș pentru cugetele rele

Într-un cuvânt adresat credincioșilor, Patriarhul Iustin îndemna:

„În sufletele noastre să nu se găsească sălaș pentru cugetele rele. Dimpotrivă, gândurile noastre să fie mereu îndreptate la toate câte sunt adevărate, câte sunt smerite, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cinstite (Filipeni 4:8)”.

Patriarhul Iustin Moisescu s-a mutat la cele veșnice în ziua de 31 iulie 1986 și este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București, unde se oficiază în fiecare an o slujbă de pomenire în memoria sa.

În anul 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la viața și cultura Bisericii.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene