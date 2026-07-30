Proclamarea locală a canonizării Sf. Maria Brâncoveanu: Program

Proclamarea locală a canonizării Sf. Maria Brâncoveanu va avea loc duminică, 16 august 2026, la Biserica „Sfântul Gheorghe – Nou” din Capitală, unde se păstrează moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Evenimentele vor debuta în după-amiaza zilei de sâmbătă, 15 august 2026, când, în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va sfinți racla în care vor fi așezate moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Ulterior, racla va fi transportată la biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe – Nou” din Sectorul 3 al Capitalei, unde se va desfășura programul liturgic.

Program

Sâmbătă, 15 august

ora 16:45 – Întâmpinarea raclei la Biserica „Sfântul Gheorghe – Nou”;

– Întâmpinarea raclei la Biserica „Sfântul Gheorghe – Nou”; ora 17:00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu (Vecernia Mare unită cu Litie și Utrenia).

Nu se va închina niciun credincios la raclă sau la icoană până după momentul proclamării.

Duminică, 16 august

ora 09:00 – Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe – Nou”, citirea Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării, prezentarea icoanei și intonarea troparului sfintei.

Închinarea la moaștele sfintei va fi posibilă după aceste momente solemne, când racla și icoana vor fi așezate în baldachinul special amenajat în pridvorul bisericii.

Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV și Radio Trinitas, precum și pe paginile de Facebook și Youtube ale Trinitas TV.

Foto credit: Doxologia.ro