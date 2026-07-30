Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul pomenit la Catedrala Veche din Arad: Îl avem drept pildă

Arhiepiscopul Timotei al Aradului a spus joi că îl avem drept pildă pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, mutat de curând la Domnul: „Ne-a fost apropiat tuturor și și-a împlinit cu prisosință îndatoririle vlădicești”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Liturghia și Parastasul pentru fostul Episcop vicar al Aradului la Catedrala Veche din municipiu, unde a slujit vrednicul de pomenire ierarh.

La pomenirea sa de 40 de zile, din sobor au făcut parte numeroși arhierei: Episcopii Nestor al Devei și Hunedoarei, Ieronim al Daciei Felix, Siluan al Ungariei și Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar Paisie Lugojeanul al Arhiepiscopiei Timișoarei și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Ierarhilor li s-au alăturat în rugăciune numeroși credincioși arădeni.

Iubit de credincioși

„Suntem în catedrala istorică a Aradului, pentru că aceasta i‑a fost încredințată spre slujire, iar credincioșii de aici îl cinstesc mult și de aceea am împlinit și slujbele legate de rânduiala Înmormântării arhiereilor tot în această catedrală, dar îl pomenim în toate bisericile Eparhiei Aradului și acolo unde și-a împlinit slujba”, a spus Arhiepiscopul Timotei Aradului.

„Astăzi, în mod special, celui care a plecat dintre noi acum 40 de zile se cuvine să urmăm rânduiala bisericească și să-i facem pomenirea cuvenită. Biserica are această rânduială tocmai pentru a chezășui moștenirea Împărăției lui Dumnezeu pentru care toți ne ostenim în timpul unei vieți în care căutăm să arătăm tot ceea ce este bun în sufletul nostru și să îndepărtăm orice ispită”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

„Iată, avem drept pildă pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, care a îndeplinit această slujire bisericească după ce a împlinit altele înainte. A slujit și în Arhiepiscopia Râmnicului și, de asemenea, în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. A împlinit totdeauna rânduielile monahale, fiind tuns în monahism la cea mai însemnată mănăstire pe care o avem în țara noastră, care este temeiul pentru multe altele, Mănăstirea Neamț. Acolo și‑a făcut ucenicia deplină.”

Ierarhul a precizat că Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul face parte dintr-o generație deosebită de profesori și monahi.

Fostul episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului este înmormântat la Neamț – mănăstirea de metanie a Preasfinției Sale.

Sursa foto: Arhiepiscopia Aradului