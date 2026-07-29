Copii și tineri din România, Republica Moldova și diaspora s-au reunit într-o tabără organizată de o parohie nemțeană

Tabăra „Dăruind vei dobândi!” a reunit, în perioada 23-26 iulie, peste 300 de copii, tineri, preoți, profesori și voluntari din România, Republica Moldova și diaspora, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Filioara, județul Neamț. Proiectul a avut ca temă „Prietenia care te salvează”.

Un aspect deosebit al acestei ediții l-a constituit prezența unui grup de tineri din Republica Moldova, din Episcopia Basarabiei de Sud, a căror participare a contribuit la întărirea legăturilor de prietenie dintre tinerii de pe ambele maluri ale Prutului.

Alături de aceștia, tabăra s-a bucurat și de prezența unor copii români din diaspora germană, însoțiți de Părintele Daniel Simionescu, de la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Crailsheim. Întâlnirea a fost un prilej de comuniune și de legare a unor noi prietenii, dincolo de granițele țării.

Fiecare zi a început cu rugăciune, iar participanții au fost încurajați să descopere ce înseamnă prietenia adevărată, încrederea în celălalt și sprijinul oferit celor aflați în nevoie.

Copiii au participat la opt ateliere: folk, joc popular, tir cu arcul, managementul timpului, pictură, pregătire pentru situații de calamitate, lucru în echipă și formare duhovnicească.

Programul a inclus și o întâlnire cu Părintele Pimen Vlad, de la Muntele Athos, care le-a vorbit copiilor și părinților despre cinstirea Maicii Domnului, ascultarea de părinți și provocările aduse de tehnologie.

Invitați ai taberei

Programul a inclus activități educative, duhovnicești și recreative, sesiuni de formare, întâlniri cu invitați, jocuri și competiții.

În prima zi, participanții s-au întâlnit cu Arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului Misiune și Prognoză al Arhiepiscopiei Iașilor, care a discutat cu tinerii despre credință, viață și provocările societății contemporane. Participanții au luat parte și la activități de siguranță și responsabilitate susținute de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, inclusiv o demonstrație a Compartimentului Canin.

Cea de-a treia zi a început cu Sfânta Liturghie și a continuat cu secțiunea „Copiii au talent”, jocuri olimpice și foc de tabără.

În ultima zi, copiii, tinerii, voluntarii și organizatorii au participat la Sfânta Liturghie, iar majoritatea participanților s-au împărtășit cu Sfintele Taine. La finalul taberei, participanții au primit diplome, cărți și dulciuri, ca semn de apreciere pentru implicarea lor.

O componentă a proiectului din acest an a fost activitatea de solidaritate desfășurată împreună cu studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, care au vizitat persoane bolnave, singure sau aflate în nevoie din satele din împrejurimi.

Pr. Dumitru Irina, organizatorul taberei, a transmis că rostul proiectului este apropierea tinerilor de Dumnezeu și de semeni.

Mărturii: Sper să ne reîntâlnim în anii următori

„Începând cu anul 2002, când copiii au descoperit Icoana Mântuitorului Iisus Hristos izvorâtoare de mir, am simțit chemarea de a aduce anual bucurie în inimile tinerilor.

De-a lungul anilor, am transmis mai departe credința, meșteșugurile și tradițiile românești prin pictură de icoane, cusut, sculptură, olărit și activități gospodărești. Cea mai mare bucurie rămâne formarea unor generații de oameni împliniți profesional, buni creștini și buni familiști”, a mărturisit Pr. Dumitru Irina.

„Filioara este un loc unde înțelegi că, dăruind, primești mai mult decât ai oferit. Este o onoare și o mare bucurie să contribuim la continuarea acestei tabere. Legăturile create, emoția despărțirii și atmosfera de familie ne fac să revenim în fiecare an.

Ne-am bucurat de prezența părintelui Pimen Vlad și de primirea oferită de părintele Dumitru Irina și prof. dr. Andrei Irina. Filioara face parte din inima ASCOR Iași. Copiii de altădată au devenit voluntarii implicați de astăzi, una dintre cele mai frumoase roade ale acestei lucrări”, Maria Argianu, coordonator ASCOR Iași.

„Experiența de voluntar a fost extraordinară. Am oferit timp și suflet pentru a aduce zâmbete copiilor, iar bucuria lor s-a întors către noi. Deși activitățile le-au fost dedicate, am învățat, la rândul meu, lecții importante de la ei. Sper să ne reîntâlnim în anii următori.” – Delia Vântu, 17 ani.

Foto credit: Doxologia.ro