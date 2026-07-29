Mănăstirea Rohia a sărbătorit un secol de viață monahală: Manifestări religioase și culturale

Mănăstirea Rohia din județul Maramureș a marcat luni împlinirea a 100 de ani de viață monahală printr-o serie de manifestări religioase și culturale.

Manifestările au debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în semn de mulțumire pentru cei 100 de ani de existență ai așezământului monahal.

Programul a continuat cu simpozionul „Un secol de la întemeierea Mănăstirii Sfânta Ana Rohia (1926–2026)”, în cadrul căruia au conferențiat Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, alături de istorici, oameni de cultură și reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

Lucrările au evidențiat rolul Mănăstirii Rohia ca reper al vieții duhovnicești, culturale și identitare din Maramureș și din întreaga țară.

În cimitirul mănăstirii a fost oficiată apoi slujba de pomenire pentru preotul Nicolae Gherman, ctitorul așezământului, pentru Monahul Nicolae Steinhardt, de la a cărui naștere s-au împlinit miercuri 114 ani, precum și pentru toți stareții, ctitorii, binefăcătorii și viețuitorii trecuți la Domnul.

Simpozion dedicat părintelui Nicolae Steinhardt

Manifestările au continuat, în a doua parte a zilei, la Mănăstirea Rohița, unde s-a desfășurat cea de-a doua sesiune a simpozionului, dedicată personalității Monahului Nicolae Steinhardt și legăturii sale cu Mănăstirea Rohia. Cu acest prilej a fost lansat și volumul „Proximități și mărturisiri. Jurnal”, apărut la Editura Polirom.

Evenimentele dedicate Centenarului au inclus și ședința conducerii Fundației „Nicolae Steinhardt”, întrunirea colectivului redacțional al Integralei Nicolae Steinhardt și ședința Comisiei locale pentru canonizarea Cuviosului Părinte Nicolae de la Rohia, desfășurate luni sub președinția Episcopului Iustin.

În cadrul programului aniversar, Mănăstirea Rohița găzduiește, în perioada 23–29 iulie, o tabără de pictură la care participă pictori și iconari consacrați din Transilvania.

Manifestările au fost organizate de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, Fundația „Nicolae Steinhardt” și Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” Rohița, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și al Primăriei Orașului Târgu Lăpuș.

Mănăstirea Rohia

Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost întemeiată de preotul Nicolae Gherman și a fost sfințită în data de 15 august 1926. Așezământul monahal este cunoscut și pentru legătura sa cu părintele Nicolae Steinhardt, care a viețuit timp de nouă ani până la trecerea sa la Domnul în anul 1989.

După 1990 obștea mănăstirii condusă de vrednicul de pomenire stareț Justin Hodea a ajuns la peste 25 de viețuitori. La Mănăstirea Rohia se află și mormântul Arhiepiscopului Iustinian Chira.

Din anul 2017, starețul așezământului monahal este arhimandritul Macarie Motogna.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului