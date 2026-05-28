Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a organizat o conferință despre creștinism și Europa

Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta a organizat marți conferința „Creștinii în Europa: provocări și perspective”, susținută de dr. Martin Kugler, președintele Consiliului Director al Observatorului privind Intoleranța și Discriminarea împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC Europe).

În prezența unui public specializat, format din reprezentanți ai corpului diplomatic, ai mediului academic, ai organizațiilor ecleziale și ai societății civile, au fost prezentate și analizate principalele provocări la adresa libertății religioase în Europa și cazuri concrete de intoleranță și discriminare împotriva creștinilor.

Tema, aflată într-un proces de conștientizare, are o vizibilitate tot mai mare în spațiul public și pe agenda factorilor de decizie.

Plecând de la fundamentele creștine ale Europei, ambasadorul George Bologan a subliniat, în discursul introductiv, că „Uniunea Europeană este un proiect politic construit pe valorile fundamentale ale creștinismului”.

„Fie că ne place sau nu, creștinismul este forța vitală a Uniunii Europene. Creștinismul este un element al identității noastre și este, cel mai probabil, cel mai puternic element de coeziune”, a spus ambasadorul.

În continuare, s-a vorbit despre fenomenul discriminării creștinilor în Europa și riscurile pe care le implică din perspectiva drepturilor fundamentale ale omului.

Dr. Martin Kugler, a prezentat activitatea organizației pe care o reprezintă, OIDAC Europe, care urmărește promovarea unei Europe în care creștinii să-și exercite pe deplin drepturile fundamentale legate de libertatea religioasă, de conștiință, de expresie și de asociere, fără teama de represalii, cenzură, amenințări sau acte de violență.

Plecând de la „Raportul 2025 privind Intoleranța și Discriminarea împotriva Creștinilor în Europa”, expertul a arătat că incidentele îndreptate împotriva comunităților creștine constituie o problemă reală de securitate, adesea insuficient raportată, minimalizată sau trecută cu vederea de către factorii decizionali.

În plus, dr. Martin Kugler a remarcat că anumite discursuri și narative din spațiul public european au contribuit la perpetuarea prejudecăților și a stereotipurilor anti-creștine.

Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Andrea Gagliarducci, vaticanist.

Prin tematica abordată și nivelul dezbaterilor, conferința a contribuit la aprofundarea înțelegerii unui fenomen de interes pentru mediul diplomatic, clerical, al organizațiilor afiliate Bisericii Catolice și nu numai, semnalând implicațiile sociale și culturale ale intoleranței religioase asupra societății europene contemporane, transmite Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta.

Vezi și:

Foto credit: Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta