Comunitatea tinerilor și copiilor botezați de PS Macarie se mărește: Este minunat să faci parte din Biserica cea adevărată

Tineri români și scandinavi din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord au participat marți, la Liturghia oficiată de Episcopul Macarie al Europei de Nord la Paraclisul Episcopal din Stockholm. Între ei s-au aflat și trei catehumeni care vor primi în curând Taina Sfântului Botez.

Preasfințitul Părinte Macarie și-a exprimat bucuria pentru prezența lor și a mărit comunitatea ortodoxă botezând al treilea prunc al unei familii de basarabeni din Suedia. Copilul a primit numele Sf. Proroc David.

„Ne bucurăm pentru că au mărturisit dreapta credință pentru acest prunc și l-au primit ca nași preotul Cosmin și presbitera Anca de la Eskilstuna. Mă bucur că suntem împreună și tinerii români și scandinavi din CTSM”, a spus părintele episcop. „Iată, ne-am adunat împreună ca să ne umplem de Hristos!”

Mărturii de la convertiți

Tinerii convertiți la Ortodoxie au explicat pentru Trinitas TV ce a însemnat pentru ei primirea Botezului Ortodox.

„Au fost săptămâni și luni minunate, minunate după ce am devenit creștin ortodox! Pacea s-a pogorât pur și simplu peste mine! Simt pacea și bucuria harului de la Domnul primind Sfânta Împărtășanie”, a mărturisit Ioan Huge Kristensson, un tânăr suedez în vârstă de 17 ani.

„Este minunat să faci parte din Biserica cea adevărată, este cu adevărat extraordinar!”

„Nu se poate explica în cuvinte bucuria de a fi creștin ortodox și ce înseamnă să devii parte în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Cel care se botează, cel care caută și-L urmează pe Hristos trebuie să fie pregătit să-și poarte crucea cu răbdare”, a declarat și Teodor Dalstrom, un suedez de 22 ani botezat anul trecut.

„Am simțit că aici este Hristos”

Un tânăr de 21 ani a mărturisit că simte o mare responsabilitate spirituală după convertire.

„Numele meu este Edvin și sunt catehumen din septembrie 2025”, a declarat alt suedez. „Crescut fiind ca ateu, este o foarte mare responsabilitate pentru mine să pot deveni creștin ortodox. Da, am 21 de ani și simt că în Biserica Ortodoxă este locul unde vreau să-mi petrec restul vieții.”

Nici Martin Hoppe, un suedez de 31 ani, nu a crezut în Dumnezeu până la întâlnirea cu Ortodoxia.

„În 2020 am înțeles că Dumnezeu există și de atunci am căutat unde se află Dumnezeu, pe unde ar putea fi și am fost la majoritatea comunităților creștine, dar acum, când am ajuns la Biserica Ortodoxă, simt că aici este Hristos, iar aici poți să crești ca om.”

Preasfințitul Părinte Macarie le-a oferit copiilor daruri la finalul slujbei.

