Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române

Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române a fost prezentat luni, la finalul Sfintei Liturghii, oficiată la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale.

Patriarhul Ecumenic: Autocefalia și rangul patriarhal nu sunt simple fapte istorice, ci însăși viața Bisericii din România

„Autocefalia și rangul patriarhal nu sunt simple fapte istorice, ele sunt însăși viața Bisericii din România”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, luni, după ce a slujit, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Altarul Exterior al Catedralei Patriarhale.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română, decorați de Președintele României

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română au fost decorați luni de Președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Palatul Cotroceni.

Casa Regală reafirmă legătura de 160 de ani cu Biserica Ortodoxă Română

„Sfințirea picturii și, totodată, deschiderea Catedralei Naționale întru slujirea liturgică și participarea credincioșilor este o dovadă a biruinței unor valori naționale, dar și un prilej de aducere aminte a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă”, a transmis Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta.

Hartă interactivă: Vezi în timp real unde se termină rândul pelerinilor care trec prin altarul Catedralei Naționale

Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o hartă interactivă actualizată în timp real care arată unde se termină rândul credincioșilor veniți să treacă prin altarul Catedralei Naționale.

