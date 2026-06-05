Romfilatelia a dedicat o nouă emisiune de mărci poștale artei populare românești

Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație o nouă emisiune de mărci poștale despre arta populară românească.

Emisiunea este alcătuită din nouă mărci poștale și un plic „prima zi” și aduce în atenție bogăția simbolică a creației tradiționale românești.

Noua apariție filatelică, intitulată „Motive florale și zoomorfe în arta populară românească”, valorifică motive decorative care au însoțit de-a lungul secolelor viața comunităților rurale, precum flori, animale, costume populare, ceramică și alte obiecte.

Piesele noii emisiuni

Timbrul de 3,50 lei ilustrează o cahlă din Bistrița decorată cu un cerb stilizat, cel de 5,50 lei un ou încondeiat din Oboga, județul Olt, cu motivul cocoșului, iar marca de 6,50 lei o farfurie din Viștea, județul Brașov, ornamentată cu motive florale.

Pe timbrul de 9 lei este redat un covor moldovenesc din zona Galați cu motive antropomorfe și vegetale, iar pe cel de 10 lei un ulcior de nuntă din Oboga reprezentând o găină cu pui.

Seria continuă cu marca de 16 lei, care prezintă un ștergar din Teleorman decorat cu motive florale și avimorfe, cea de 21 lei, dedicată unui covor din Moldova cu reprezentări stilizate de cai, păsări și fluturi, și timbrul de 27 lei, care reproduce un ulcior de nuntă din Oboga în formă de barză.

Setul este completat de marca de 32 lei, ilustrând un covor muntenesc decorat cu motive vegetale și păsări.

Emisiunea filatelică este disponibilă din data de 29 mai, iar produsele pot fi achiziționate din magazinele Romfilatelia, precum și online.

Foto credit: Romfilatelia