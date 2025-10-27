Casa Regală reafirmă legătura de 160 de ani cu Biserica Ortodoxă Română

„Sfințirea picturii și, totodată, deschiderea Catedralei Naționale întru slujirea liturgică și participarea credincioșilor este o dovadă a biruinței unor valori naționale, dar și un prilej de aducere aminte a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă”, a transmis Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta.

În mesajul transmis în preajma Sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, Majestatea Sa Margareta a subliniat semnificația întreitei sărbătoriri din acest an:

„Aniversăm 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în timpul Regelui Carol I și al Mitropolitului Primat Calinic, la 25 aprilie 1885. De asemenea, omagiem împlinirea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I și al Patriarhului Miron, la 4 februarie 1925”.

Majestatea Sa a amintit rolul înaintașilor săi în proiectarea unei catedrale reprezentative pentru poporul român:

„Admir profund faptul că, deși în vremuri grele, strămoșii mei Carol I și Ferdinand I au găsit puterea și chibzuința de a se gândi, ani de-a rândul, la ridicarea unei catedrale naționale la București”.

Legătura statornică

Custodele Coroanei a transmis, totodată, că legătura dintre Coroană și Biserica Ortodoxă Română rămâne una statornică, exprimând încredere în echilibrul dintre credință și modernitate:

„Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană și Biserică este tot atât de statornică precum oricând”.

„Sunt, de asemenea, plină de speranță pentru viitor, în care societatea românească va găsi dreapta balanță între modernitate și credință, între prosperitate, libertate și păstrarea identității naționale”, a adăugat Majestatea Sa Margareta.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort, au participat duminică la Sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu