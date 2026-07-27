Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Darurile se înmulțesc prin binecuvântare și împărțire la oameni

„Darurile se înmulțesc prin binecuvântare și distribuire sau împărțire la oameni”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”, al Reședinței Patriarhale.

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La Arad va fi oficiat parastasul de 40 de zile pentru PS Emilian Crișanul

La Catedrala Veche din Arad va fi oficiat parastasul de 40 de zile pentru Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

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Să-i luminați pe cei de lângă voi prin pilda vieții voastre, i-a îndemnat PS Macarie pe tinerii din Tabăra Nemțișor

„Să-i luminați, să-i încălziți pe cei de lângă voi și prin pilda vieții voastre, și prin cuvânt”, i-a îndemnat joi Episcopul Macarie al Europei de Nord pe tinerii din Tabăra „Nemțișor”, organizată de Arhiepiscopia Iașilor în județul Neamț.

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Comunitatea românească din Venezia Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult

Comunitatea românească din Venezia Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult. Documentele au fost semnate vineri, marcând un moment deosebit pentru credincioșii Parohiei „Sfânta Muceniță Agata”.

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Traficul de copii începe neobservat. România a creat un mecanism național de detectare a minorilor traficați

„Traficul de copii nu începe în momentul exploatării. Începe cu vulnerabilități care, de prea multe ori, rămân neobservate”, a transmis joi Loredana Urzică-Mirea, directoare executivă a Asociației eLiberare.

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