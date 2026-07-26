Patriarhul Daniel: Darurile se înmulțesc prin binecuvântare și împărțire la oameni

„Darurile se înmulțesc prin binecuvântare și distribuire sau împărțire la oameni”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”, al Reședinței Patriarhale.

Citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Preafericirea Sa a arătat că minunea înmulțirii pâinilor nu este doar o manifestare a puterii dumnezeiești, ci și o lecție despre comuniune.

„Domnul Iisus Hristos, în același loc pustiu, a dăruit mulțimilor aceeași mâncare simplă și aceeași cantitate pentru fiecare om, ca să-i învețe smerenia, înfrânarea și dragostea, să se socotească la fel unii față de alții și toate bunurile pământului să fie comuni”.

Părintele Patriarh Daniel a explicat că această minune descoperă faptul că binecuvântarea lui Dumnezeu rodește acolo unde există disponibilitatea omului de a oferi.

„Minunea înmulțirii pâinilor a fost o realitate concretă, nu o nălucire, cum precizează Sfântul Ioan Gură de Aur, adică nu o iluzie, iar numărul de douăsprezece coșuri de firimituri înseamnă că Iisus a dorit ca toți ucenicii, inclusiv Iuda Iscarioteanul, să cunoască puterea Sa”.

Hrana sufletului

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că minunea înmulțirii pâinilor începe, de fapt, cu hrănirea sufletească a mulțimilor: „Trebuie să hrănim mai întâi sufletul nostru cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să cerem de la Hristos vindecare sufletească”.

„Domnul Iisus Hristos oferă celor veniți la El mai întâi hrană pentru suflet, vindecare de boli și apoi hrană pentru trup. Mulțimile de oameni care au venit la Iisus pentru a asculta cuvântul Lui și pentru a primi de la El vindecare de boli, acestea sunt cele care s-au bucurat apoi de înmulțirea pâinilor și peștilor”.

„Biserica Ortodoxă a rânduit să postim, adică să nu mâncăm și să nu bem nimic înainte de a participa la Sfânta Liturghie, pentru ca mai întâi să ne hrănim sufletul ascultând cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie și apoi să ne împărtășim cu Hristos Domnul din Sfânta Euharistie”, a mai spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a explicat că și astăzi oamenii sunt chemați să urmeze aceeași cale, venind mai întâi la Hristos pentru a asculta cuvântul Său și pentru a primi vindecare lăuntrică: „Trebuie să ne hrănim sufletul cu luminile vieții veșnice, cuprinse în Sfintele Scripturi, în Sfintele Taine și în Sfintele slujbe din Biserică”.

„Sfințirea omului se face mai întâi cu sfințirea sufletului prin harul lui Dumnezeu, iar din sufletul sfințit se transmite sfințenia și trupului. Deoarece trupul muritor al omului este orientat spre învierea cea de obște în ziua de apoi”.

Viața de comuniune a Bisericii

Preafericirea Sa a arătat că minunea înmulțirii pâinilor este temei pentru lucrarea filantropică: „Împreună cu rugăciunea comună din Biserică, s-a organizat și fapta cea bună de ajutorare a celor nevoiași. Prin urmare, lucrarea filantropică s-a operat de caritatea Bisericii și are rădăcina în iubirea milostivă a lui Dumnezeu”.

„Toată filantropia creștină sau iubirea milostivă și smerită a Bisericii față de oameni izvorăște din comuniunea duhovnicească a creștinilor cu Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. De aceea, Biserica nu desparte activitatea ei socială de lucrarea ei spirituală”.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că bunurile materiale sunt primite de la Dumnezeu și trebuie administrate cu responsabilitate și împărtășite celor aflați în nevoie: „Trebuie să fim economi și cuviincioși sau responsabili, să prețuim darul lui Dumnezeu chiar și atunci când avem belșug de lucruri materiale”.

„Orice dar pe care îl aduce cineva la Biserică, oricât de mic sau de puțin ar fi acesta, după ce este binecuvântat de Iisus și este distribuit de slujitorii Lui, devine o mare bucurie pentru mulți oameni”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a încheiat prin a arăta că Evanghelia acestei duminici îi cheamă pe creștini să unească rugăciunea cu milostenia și viața liturgică cu grija față de aproapele, deoarece „darurile binecuvântate aduse de unii la Biserică devin bucurie pentru întreaga comunitate”.

Foto credit: Ziarul Lumina