Să-i luminați pe cei de lângă voi prin pilda vieții voastre, i-a îndemnat PS Macarie pe tinerii din Tabăra Nemțișor

„Să-i luminați, să-i încălziți pe cei de lângă voi și prin pilda vieții voastre, și prin cuvânt”, i-a îndemnat joi Episcopul Macarie al Europei de Nord pe tinerii din Tabăra „Nemțișor”, organizată de Arhiepiscopia Iașilor în județul Neamț.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și i-a încurajat pe participanți să rămână statornici în viața eclezială: „Spuneți tuturor cât bine ne face Domnul și câtă pace și bucurie dobândim aici în Liturghia Bisericii!”.

„De aceea spunem acum la final: În pace să ieșim!, ca pacea, bucuria, liniștea, împlinirea pe care le dobândim aici să le putem răspândi pretutindeni în lume”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Europei de Nord a subliniat importanța mărturisirii credinței prin exemplul personal: „Sunteți tineri misionari, voi sunteți aluatul care va dospi frământătura tinerească în mijlocul cărora vă aflați – la școală, la universitate, în societate, oriunde – voi veți fi și vă rog să fiți, cu toată râvna și dragostea față de Domnul, luminători”.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Aurel Stoleru, responsabil de tineret al Protopopiatului Iași 2, a primit rangul de iconom stavrofor. Totodată, la finalul slujbei, a fost lansat volumul „Gânduri de la Nemțișor din Poiana Prieteniei – opt dialoguri pentru tineri”, care reunește conferințe susținute în edițiile precedente ale taberei.

Tabăra „Nemțișor”

Cea de-a 17-a ediție a Taberei „Nemțișor” s-a desfășurat în perioada 21–24 iulie, reunind aproximativ 600 de tineri, însoțiți de 30 de preoți.

Tema ediției din acest an, „Prietenia și iubirea în viața tinerilor. Merită să aștepți?”, a fost abordată prin conferințe, sesiuni de dialog, ateliere formative și momente de reflecție.

Totodată, programul a inclus Sfânta Liturghie, activități sportive, drumeții și spectacole, oferind participanților prilejul de a îmbina formarea duhovnicească cu dezvoltarea relațiilor de prietenie și comuniune.

Evenimentul este organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și aduce anual împreună tineri din întreaga eparhie, dar și din alte zone ale țării și din străinătate.

Foto credit: Doxologia