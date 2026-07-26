Comunitatea românească din Venezia Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult.

Documentele au fost semnate vineri, marcând un moment deosebit pentru credincioșii Parohiei „Sfânta Muceniță Agata”.

Achiziționarea imobilului reprezintă încununarea unui efort început în anul 2023, când comunitatea a fost nevoită să părăsească, în mod forțat, lăcașul vechi.

După mutarea în noul spațiu, comunitatea, împreună cu părintele paroh Dragoș-Ilie Petean, au desfășurat lucrările necesare amenajării acestuia pentru slujire, pregătind totodată demersurile care au condus la cumpărarea imobilului situat pe via Giustizia 4, în Venezia Mestre.

Credincioșii au mulțumit lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui proiect și au înălțat rugăciuni ocrotitoarei lăcașului de cult: „Înălțăm rugăciuni Sfintei Mucenițe Agata pentru că a mijlocit totul spre folosul comunității parohiei noastre”.

Parohia a fost înființată la 1 februarie 2021. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru din 30 ianuarie 2021, când comunitatea din Mestre a fost desprinsă din Parohia „Sfânta Lucia” din Venezia și organizată ca parohie de sine stătătoare. Tot atunci, părintele Dragoș-Ilie Petean a fost numit primul paroh al noii comunități.

Foto credit: Episcopia Italiei