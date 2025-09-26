Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Comunicat: 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh.

Citește mai mult.

Program: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc la Mănăstirea Cernica

Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, desfășurat în perioada 2-4 octombrie 2025.

Citește mai mult.

Expoziția de fotografie „CERnica – între pământ și cer” la Mănăstirea Cernica

Agenția de știri Basilica, în colaborare cu Mănăstirea Cernica, organizează o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”.

Citește mai mult.

Episcopul Siluan al Italiei s-a întâlnit cu sute de copii și tineri la Festivalul Bucuriei

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, s-a întâlnit sâmbăta trecută cu 500 de copii, tineri și însoțitorii lor. Aceștia au participat la etapa eparhială Festivalului Bucuriei, organizat de Frăția NEPSIS Italia în colaborare cu Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Citește mai mult.

Ctitoria Sfântului Antim Ivireanul din Capitală își va serba hramul: Program

Mănăstirea Antim din Capitală își va serba hramul sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Antim Ivireanul.

Citește mai mult.