Episcopul Siluan al Italiei s-a întâlnit cu sute de copii și tineri la Festivalul Bucuriei

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, s-a întâlnit sâmbăta trecută cu 500 de copii, tineri și însoțitorii lor. Aceștia au participat la etapa eparhială Festivalului Bucuriei, organizat de Frăția NEPSIS Italia în colaborare cu Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Gazda festivalului a fost Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica” din Chivasso, iar programul a cuprins momente artistice variate – muzică populară, cântece și interpretări instrumentale, transformând ziua într-o adevărată sărbătoare a comunității românești din Italia.

Preasfințitul Părinte Siluan le-a adresat copiilor și tinerilor un cuvânt de binecuvântare și de încurajare.

Pledoarie pentru bucurie și păstrarea identității

Părintele episcop a subliniat că bucuria ar trebui să reprezinte un scop esențial al vieții noastre și a făcut apel ca fiecare să o cultive și să o trăiască în fiecare zi, ca parte a credinței și a relației cu ceilalți.

Ierarhul a evidențiat, de asemenea, importanța păstrării tradițiilor și valorilor românești, ca punți între generații și între comunitățile din țară și diaspora.

La eveniment au fost prezenți doamna Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, domnul Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, precum și oficialități italiene din cadrul Primăriei Chivasso, care au adresat cuvinte de susținere și apreciere.

La final, întreaga adunare a cântat la unison imnul Frăției NEPSIS, „Suntem fii Raiului”, un moment de unitate și emoție care a încheiat Festivalul într-o atmosferă de comuniune și speranță.

Voluntariat pentru tinerețe și credință

La organizarea Festivalului au contribuit activ tineri voluntari din regiunile Lazio, Piemonte, Torino, Veneto, Abruzzo, Lombardia și Toscana, a căror implicare a fost esențială pentru buna desfășurare a manifestării.

Prin responsabilitate, dăruire și spirit de echipă, voluntarii s-au remarcat ca adevărate exemple pentru generațiile viitoare din comunitatea bisericească, transmit reprezentanții eparhiei.

Entuziasmul și respectul față de tradiții arată că pasiunea și devotamentul pot pune în valoare proiectele comunitare și îi pot inspira pe tinerii de vârsta lor. Prin empatie și dăruire, tinerii români din diaspora italiană au demonstrat că, oriunde s-ar afla, credința și tradițiile pot fi păstrate vii.

Inițiat în anul 2009, Festivalul Bucuriei a devenit o tradiție a tinerilor ortodocși români din Italia, un prilej de întâlnire, comuniune și afirmare a identității culturale și spirituale românești.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni rămâne un susținător activ al valorilor, tradițiilor și identității românești în diaspora, sprijinind inițiativele care întăresc legăturile dintre comunitățile românești din afara granițelor și țară.

Foto credit: Episcopia Italiei