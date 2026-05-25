Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel: Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne rugăm pentru ea

„Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne rugăm pentru ea”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în predica din Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.

Zi de sărbătoare la Chișinău: Canonizarea Sf. Blandina de la Iași a fost proclamată local în Basarabia

În Mitropolia Basarabiei a avut loc sâmbătă proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău.

Catedrala din Madrid a fost sfințită: Ne bucurăm cu Domnul de ceea ce El Însuși a zidit, spune PS Timotei

„Ne bucurăm împreună cu Domnul de ceea ce El Însuși a zidit”, a spus sâmbătă Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, la sfințirea Catedralei Episcopale „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid.

Ambulanța pentru monumente a ajuns în județul Bacău: Repară acoperișul bisericii de lemn din Tisa Silvestri

Ambulanța pentru monumente repară în aceste zile acoperișul și învelitoarea din șită a micuței biserici de lemn din Tisa Silvestri, datată în 1722.

A apărut volumul „Monahii, soții și mame de ieri, acum Sfinte rugătoare în cer”

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut un volum dedicat canonizării recente a 16 femei românce cu viață sfântă. Acesta se intitulează „Monahii, soții și mame de ieri, acum Sfinte rugătoare în cer. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce, 6 februarie 2026”.

